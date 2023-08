Yayasan Mochamad Thohir Sediakan Beasiswa TAMBA Senilai USD1 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Yayasan Mochamad Thohir bakal memberikan beasiswa kepada warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Beasiswa ditujukan kepada mahasiswa di jenjang pertengahan karier untuk program studi Magister (S2) International Business Education and Research MBA di USC Marshall School of Business.Pemberian beasiswa bekerja sama antara Yayasan Mochamad Thohir, Yayasan Alumni of University of Southern California Indonesia (AUSCI), dan USC Marshall School of Business atau TAMBA (Thohir – AUSCI – Marshall MBA). Beasiswa bernilai USD1 juta.Lewat beasiswa ini diharapkan penerima beasiswa akan mengembangkan kompetensi di bidang bisnis internasional, meningkatkan jaringan global dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa Indonesia.Salah satu persyaratan untuk menerima beasiswa adalah komitmen dari kandidat untuk melanjutkan karier mereka di Indonesia selama minimal lima tahun setelah menyelesaikan studi. Penerima beasiswa juga mendapat kesempatan berkarier di jaringan perusahaan keluarga Thohir dan alumni USC setelah lulus.Kerja sama ini juga dituangkan dalam MoU yang ditandatangani Ketua Yayasan Mochamad Thohir Garibaldi Thohir (tengah) bersama Sekretaris Umum Yayasan Alumni of University of Southern California Indonesia (AUSCI) Bambang Suwarso, Dekan USC Marshall School of Business Geoffrey Garrett, dan Dewan Pengawas AUSCI Anne Patricia Sutanto.