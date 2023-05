Siap Buka Fakultas Kedokteran, ITS Resmikan Laboratorium Anatomi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) meresmikan Laboratorium Anatomi. Peresmian laboratorium ini sebagai salah satu penunjang berdirinya Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK).Rektor ITS Mochamad Ashari mengapresiasi keterlibatan Universitas Airlangga (Unair) hingga Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam terwujudnya FKK dan Laboratorium Anatomi ini. “Koordinasi intens telah banyak dilakukan antara FKK ITS dan AIPKI untuk bisa mewujudkan Laboratorium Anatomi ini,” beber Ashari dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Mei 2023.Ashari mengatakan peresmian ini merupakan salah satu bentuk komitmen ITS untuk memberikan penyediaan infrastruktur yang lengkap bagi FKK ITS. "Walaupun (FKK) menjadi fakultas termuda, ITS akan terus berupaya menyediakan fasilitas mumpuni untuk menyiapkan dokter terbaik bagi bangsa," ujar dia.Dekan FKK ITS, Imam Susilo, mengungkapkan laboratorium ini akan menjadi salah satu bentuk pemenuhan infrastruktur awal yang sangat penting. "Agar proses pembelajaran nantinya dapat didukung dengan kelengkapan yang siap, ini menjadi salah satu langkah awal yang dilakukan ITS," ujar dia.Imam mengatakan peresmian laboratorium sejalan dengan tujuan FKK ITS untuk menjadi fakultas kedokteran yang unggul. Pihaknya akan terus menambah perlengkapan laboratorium untuk menjadikan Laboratorium Anatomi sesuai standar yang telah ditetapkan.Kepala Program Studi Kedokteran ITS, Sakina, mengatakan saat ini Laboratorium Anatomi FKK ITS sudah siap dengan fasilitas praktikum, ruang persiapan, hingga ruang embalming bagi mahasiswa. "Kami juga tengah menunggu peralatan pendukung lain yang diperkirakan datang dalam waktu dekat," tutur dia.Ketua AIPKI, Budi Santoso, yakin peresmian ini menjadi upaya partisipasi ITS agar nantinya lebih siap ketika sudah menerima mahasiswa. "Laboratorium Anatomi merupakan salah satu laboratorium yang akan dibutuhkan sejak semester awal, sehingga eksistensinya sangat penting," tutur dia.Ashari berharap Laboratorium Anatomi bisa menjadi harapan baru untuk terus meningkatkan kualitas FKK ITS. "Dibangun oleh seorang dokter, ITS ingin melanjutkan kontribusi ini agar kolaborasi teknologi dan dunia kedokteran dapat terus bersinergi," ujar Ashari bersemangat.