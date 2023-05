Intip 4 Internship dan Short Course ke Luar Negeri, Tersedia Buat Mahasiswa hingga Pekerja

1. The Orange Knowledge Programme (OKP) - Belanda





Jakarta: Menimba ilmu di luar negeri merupakan impian bagi banyak orang. Sebab, akan mendapat berbagai perspektif dan pengalaman baru.Selain kuliah , kesempatan ke luar negeri juga bisa kamu raih dengan mengikuti internship atau short course. Program ini menawarkan kesempatan bagi kamu yang ingin mencoba sistem pendidikan di luar negeri dalam jangka waktu relatif singkat.Dengan program ini kamu juga bisa mendapat pengalaman internasional tanpa harus S2. Melansir akun Instagram @kobieducation, berikut rekomendasi empat program internship dan short course ke luar negeri tersedia buat mahasiswa hingga pekerja:The Orange Knowledge Programme (OKP) merupakan program short course yang disediakan oleh Pemerintah Belanda. Program ini memiliki fokus tema, di antaranya Security and Rule of Law, Food and Nutrition Security, Water Management. Tersedia pilihan durasi selama 2 minggu sampai 7 bulan.Adapun persyaratan mendaftar program OKP:Pendaftaran program ini dibuka pada 24 Juli 2023. Untuk informasi lebih lanjut bisa akses di laman: https://bit.ly/OKP-SCOkinawa Institute of Science and Technology (OIST) menawarkan beasiswa riset mahasiswa S1/S2 tingkat akhir dengan background yang sesuai dengan bidang riset yang didaftar.Melalui beasiswa ini, peserta dapat berinteraksi dan belajar riset dari OIST faculty member, postdoc, dan PhD student. Peserta akan dibekali untuk persiapan S3. Program ini berdurasi selama 2-6 bulan.Adapun syarat dan dokumen yang diperlukan:Pendaftaran program ini dibuka pada 15 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lanjut bisa akses di laman: bit.ly/OIST-InternshipProgram ini menawarkan riset internship pada Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Perancis. Terdapat beberapa tema yang dapat dipilih dari program ini, di antaranya Digital Education, Human Computer Interaction, Security & Privacy. Durasi program ini tentatif.Adapun syarat dan dokumen yang diperlukan:Bagi kamu yang tertarik dengan program ini, informasi lebih lanjut bisa akses di laman: bit.ly/EPFL-summerinternshipProgram ini setiap tahunnya memiliki short course dengan berbagai tema. Program yang dibuka saat ini memiliki tema: Principles and Practice of Effective Biosecurity Measures of Humans and Animals. Program ini berdurasi 2-3 minggu.Adapun persyaratan mendaftar The Australia Awards Short Courses (SC):Periode pendaftaran dibuka pada 28 April-28 Mei 2023. Informasi lebih lanjut terkait program ini bisa akses di laman: bit.ly/AAS-SCItulah rekomendasi empat program internship dan short course yang bisa Sobat Medcom coba. Tertarik mendaftar? (