Pertumbuhan Teknologi Melejit, Lulusan SMK IT Semakin Dibutuhkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Founder Axioo Internasional, Samuel Lawrence mengatakan pertumbuhan dunia teknologi informasi (IT) dalam 10 tahun terakhir, terutama sejak pandemi, tengah melejit. Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang IT pun semakin dibutuhkan.Dia menyebut, dalam hal ini lulusan SMK bidang IT adalah SDM yang paling menarik. Sebab lulusan SMK bisa sangat cepat terserap dengan dunia kerja bidang tersebut."Tahun lalu pertumbuhan untuk permintaan Personal Computer (PC) dunia itu tumbuh 19 persen secara global. Dan tahun ini bisa nail lagi sebesar 13 persen. Karena itu Lulusan SMK IT ini bisa mendapat peluang," kata Samuel dalam webinar Menangkap Peluang Kerja Lulusan SMK Di Era New Normal dikutip Rabu, 26 Mei 2021.Dia pun memprediksi kebutuhan SDM bidang IT masih akan terus ada. Bahkan hingga 10 tahun ke depan."Dan prediksi ini akan berjalan tujuh sampai 10 tahun ke depan. Kalau 10 tahun kebutuhannya terhadap PC berararti kebutuhannya SDM bisa sampai 20 tahun ke depan. Artinya sampai 40 tahun kedepan lulusan SMK ini dicari," terang dia.Baca: Sekolah Swasta Bisa Jadi Pilihan Pertama Dalam PPDB 2021 Samuel menyatakan saat ini seluruh siswa, pebisnis di seluruh dunia membutuhkan PC. Jepang, kata dia, sudah komitmen untuk membeli 10 juta PC yang akan dipakai dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).Kondisi ini, menurutnya, juga terjadi di Indonesia. Dia mengatakan Indonesia sudah berkomitmen untuk menyalurkan satu juta notebook per tahun untuk sekolah yang menjalankan PJJ."Ini mulai terjadi di tahun ini. Ini pertumbuhan yang belum ada sepanjang sejarah komputer," sambung Samuel.(AGA)