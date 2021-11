Proyek Kereta Cepat Harus Dimanfaatkan Dunia Pendidikan untuk Pembelajaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara (DTS FT Untar) menggelar webinar bertema “Infrastructure Technology Challenge and Socio Economic Impact in JBHSR Project”. Webinar ini berkolaborasi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Cars Dardela Joint Operation (CDJO), dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan menyebutkan, bahwa proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek bersama yang melibatkan multidisiplin, multiinput dan output serta multi-outcomes. Untuk itu perlu dipastikan bahwa proyek ini dapat menjadi manfaat bagi para praktisi, dosen mahasiswa , bahkan masyarakat dengan menjadikan proyek ini sebagai obyek untuk pembelajaran.“Kita perlu betul-betul bertanggung jawab dalam proyek ini, karena proyek nasional, proyek bersama, maka publik perlu diberikan keterbukaan informasi selaku pemilik sesungguhnya dari proyek ini," tegas Agustinus dalam sambutannya di webinar yang diikuti 500 peserta dari kalangan praktisi, dosen hingga mahasiswa ini, Sabtu, 13 November 2021.Kemajuan teknologi, telah banyak mengubah perilaku sosial masyarakat dalam berinteraksi. Salah satu proyek yang saat ini sedang digarap pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur kereta api berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung dengan panjang 142,3 km.Proyek yang menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis nasional akan melintasi 9 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung diharapkan akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bagi masyarakat di sekitar lintasan jalur kereta api cepat.Namun, di sisi lain, tidak dimungkiri dampak negatif pun akan muncul bagi masyarakat yang terlewati jalur kereta api cepat khususnya masyarakat sekitar stasiun kereta api. Pemetaan atau prediksi dampak positif dan negatif sangat penting untuk dapat mengantisipasi dampak positif dan memitigasi dampak negatif aspek sosial bagi masyarakat.Baca juga: UI Kampus Terbaik di Indonesia Versi US News Best Global Universities 2022 Dosen Fakultas Teknik Untar sekaligus Ketua Penyelenggara, Ni Luh Put Shinta Eka Setyarini mengatakan, bahwa webinar ini bertujuan untuk mendiseminasikan informasi dan pembelajaran bagi dunia konstruksi di Indonesia dan bagi kalangan akademisi.“Semoga webinar ini menjadi proses pembelajaran teknis dan akademis bagi para engineer dan Mahasiswa Teknik karena searah dengan aplikasi teknologi terbaru, serta menjadi media sosialisasi positif dan konstruktif dari proyek kereta api cepat yang masih dalam tahap konstruksi,” jelasnya.Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto berharap webinar ini dapat menjadi potensi Indonesia dalam melihat posisi realita transportasi dan menyadari potensi yang ada untuk dapat berkolaborasi antarnegara, perusahaan dan profesional. "Khususnya bidang keinsinyuran, serta menghasilkan rekomendasi yang powerful untuk mendorong berkembangnya inovasi transportasi di Tanah Air,” ujar Heru dalam kesempatan yang sama.Kemudian General Manager Technical and Design Management, Rachman Suhanda sebagai salah satu narasumber menjelaskan konsep keamanan kereta cepat. “Kereta cepat Jakarta-Bandung ini dipastikan memasang Earthquake Early Warning System karena kereta cepat sangat sensitif terhadap perubahan alignment, geometri dan getaran," terang Rachman.Menurut Rachman, getaran yang terlalu besar akan menyebabkan kecelakaan, sehingga penggunaan earthquake early warning system sangat ditekankan. "Karenanya perlu dilakukan kerja sama dengan pihak BMKG yang memiliki kompetensi terkait pemasangan sensor yang mendekati episentrum gempa sehingga Early Warning System dapat dioptimalkan," ujarnya.HSR (High Speed Rail) Director of KCIC Xiao Songxin menyampaikan, bahwa sistem HSR di China juga memastikan keamanan berdasarkan konstruksi dan berbagai percobaan pengoperasian, “Berdasarkan banyak praktik dalam konstruksi dan dalam operasinya, telah membentuk sistem teknologi SDM yang mencakup enam aspek seperti track engineering, EMU kecepatan tinggi, kontrol kereta api, catu daya traksi, operasi dan manajemen, dan pencegahan dan kontrol risiko,”jelas Songxin.Mengomentari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, Guru Besar Untar, Carunia Firdausy mengatakan, bahwa, kemajuan dari transportasi dapat membawa dampak positif bagi perekonomian bangsa. Selain sosialisasi, pengakuan dari publik itu penting, agar setiap orang paham bahwa proyek ini memang memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia, khususnya terkait sustainable development.