Lulusan SMK IT Dinilai Cocok Bekerja di Bidang Pemasaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Founder Axioo Internasional, Samuel Lawrence mengatakan tak salah jika lulusan SMK Informasi Teknologi (IT) memilih pekerjaan di bidang pemasaran atau sales dan marketing. Malah, menurutnya, hal itu pilihan tepat."Saya rasa, mungkin itu yang paling tepat. Saya rasa kalau dari SMK IT itu harusnya bisa perform lebih baik," kata Samuel dalam webinar Menangkap Peluang Kerja Lulusan SMK Di Era New Normal dikutip Rabu 26 Mei 2021.Menurutnya orang yang sudah paham IT akan lebih mudah menjual produk dengan memanfaatkan itu sendiri. Menurut dia, lulusan SMK IT tak perlu diragukan dalam mengenal produk IT."Sales yang baik adalah yang mengerti apa yang dia jual. Kalau cuma modal price list sulit. Dia harus memberikan product knowledge, memberi solusi yang tepat kepada costumer," kata dia.Baca: Pertumbuhan Teknologi Melejit, Lulusan SMK IT Semakin Dibutuhkan Ia mengatakan, menjadi pemasar produk IT saat ini merupakan peluang besar. Melihat pertumbuhan penggunaan Personal Computer (PC) di tengah pandemi."Tahun lalu pertumbuhan untuk permintaan PC dunia itu tumbuh 19 persen secara global. Dan tahun ini bisa nail lagi sebesar 13 persen. Karena itu lulusan SMK IT ini bisa mendapat peluang," jelas Samuel.Dia pun memprediksi kebutuhan SDM vokasi bidang IT itu masih akan terus ada. Bahkan hingga puluhan tahun ke depan."Dan prediksi ini akan berjalan tujuh sampai 10 tahun ke depan. Kalau 10 tahun kebutuhannya terhadap PC berararti kebutuhannya SDM bisa sampai 20 tahun ke depan. Artinya sampai 40 tahun ke depan lulusan SMK ini dicari," tutur dia.(AGA)