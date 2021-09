6 Sisma MAN 2 Mataram Berkesempatan Belajar di Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Enam siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mataram mengikuti Youth Exchange and Study Program (YES Program) di Amerika Serikat (AS). YES Program merupakan pemberian beasiswa kepada siswa sekolah menengah (15-17 tahun) dari negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan, termasuk Indonesia, untuk mengenyam pendidikan akademik di AS selama setahun.Untuk mengikuti YES Program, peserta diharuskan mengikuti beberapa seleksi yang diadakan oleh Bina Antar Budaya Indonesia, sebuah organisasi nirlaba non pemerintah pengelola pertukaran pelajar. Ada beberapa seleksi yang harus dilalui oleh peserta, antara lain seleksi administrasi, interview, dan dinamika kelompok.Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Moh. Ishom mengapresiasi capaian ini. Ishom berpesan agar para siswa senantiasa menjaga diri dan nama baik bangsa Indonesia."Anak-anakku sekalian, jaga diri dengan baik, dan ingat Anda semua membawa nama baik bangsa Indonesia, umat Islam dan Madrasah, khususnya MAN 2 Mataram," pesan Ishom mengutip siaran pers Kemenag, Kamis, 30 September 2021.Ishom berharap para siswa dapat memperoleh ilmu dan pengalaman yang luas selama di Amerika. "Ambil pelajaran-pelajaran yg terbaik, agar kelak berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama," kata Ishom.Baca: Insentif Guru Madrasah Non PNS Segera Cair, Ini Kriteria Penerimanya Ia mendoakan para siswa madrasah sukses menjalankan pendidikan akademik di Negeri Paman Sam. Ia juga menitip pesan agar selalu menjaga kesehatan dan bisa kembali ke Tanah Air dengan selamat, serta membawa ilmu dan pengalaman yang bisa dibagikan di Indonesia.Kepala MAN 2 Mataram, Lalu Syauki sangat antusias mengetahui informasi ini. Menurutnya, hal-hal baik seperti ini harus terus disosialisasikan agar keikutsertaan siswa MAN 2 Mataram semakin bertambah setiap tahunnya."Saya berharap mereka semuanya berhasil mengikuti jejak kakak-kakaknya dua tahun berturut-turut," tuturnya.Syauki menyampaikan poin penting dari keikutsertaan ini sesungguhnya adalah agar siswa madrasah bisa berpartisipasi dalam even global. "Di saat orang masih berbicara lokalitas, kita selangkah lebih maju menuju globalitas," tutur Syauki.Baca: Keren! Berbekal HP, Siswa Ini Terbitkan 4 Novel Selama Pandemi Syauki berharap, siswa madrasah bisa menjadi siapa saja dan bisa menjadi apa saja. Keikutsertaan siswa madrasah dalam berbagai even, lanjut Syauki, menunjukkan bahwa mereka juga sejajar dengan siswa dari sekolah unggul lainnya.Berikut daftar nama enam siswa MAN 2 Mataram yang mengikuti program ini sebagai berikut:1. Nabila Safira dari kelas X IPS 32. Ilmana Chiyarona Akrom, kelas X MIPA 43. Agisha Nur Amelya kelas X MIPA 44. Faridh Maulana Fachrezi dari Kelas XI MIPA 45. Hemaliana Putri dari Kelas X MIPA 46. Baiq Namira Maitsa Diantara dari kelas X MIPA 4.