Pilih Prodi ITS di SNBT 2023, Tak Perlu UTBK di ITS

Jakarta: Institut Teknologi Sepeluh Nopember ( ITS ) menjadi salah satu kampus favorit dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( SNBT ) 2023. Persaingan masuk ITS diprediksi bakal ketat.Hal itu berkaca dari pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun lalu. Tingkat persaingan di tiap prodi di ITS terbilang sangat ketat.Direktur Pendidikan ITS, Siti Machmudah, menyatakan tak ada penilaian lain dalam SNBT 2023 selain Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dia menegaskan lokasi UTBK tak akan memengaruhi peluang peserta."Jadi, tidak harus ketika memilih prodi di ITS, itu harus ujian di ITS," kata Siti dalam webinar Talkshow UTBK -SNBT 2023 di siaran YouTube ITS, dikutip Rabu, 12 April 2023.Siti meminta peserta tak percaya mitos lokasi UTBK menentukan peluang lolos. Dia menegaskan di mana pun lokasi UTBK, peluangnya tetap sama."Karena ini persaingannya dan dinilainya secara nasional," jelas dia.Siti menyarankan peserta memilih lokasi UTBK terdekat dari tempat tinggal. "Jadi, bisa di tempat terdekat dengan adik-adik," tutur dia.