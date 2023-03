Yuk Kepoin 5 Beasiswa Fully Funded ke Luar Negeri dari Yayasan dan Perusahaan Dunia

1. Jardine Scholarship





Jakarta: Deretan beasiswa ke luar negeri tersebar di sejumlah negara dengan menawarkan mahasiswanya menjalani pendidikan ke universitas terkemuka di dunia. Maka, kesempatan untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri melalui pendanaan penuh menjadi impian pemburu beasiswa dari seluruh negeri.Sejumlah beasiswa memberikan tunjangan yang bukan hanya gratis kuliah atau dibiayai penuh (fully funded), tetapi juga masih ada tunjangan lain yang dapat diterima mahasiswa . Misalnya, asrama, tiket pesawat, uang makan, dan akomodasi lainnya.Dilansir dari Kobi Education, ada lima beasiswa dari sejumlah yayasan dan perusahaan dunia yang menawarkan biaya penuh. Yuk simak informasinya!Jardine Scholarship adalah beasiswa yang ditawarkan oleh perusahaan Jardine Matheson Group melalui Yayasan Jardine Foundation sebagai salah satu wujud tanggung jawab perusahaan dalam bidang pendidikan. Perusahaan multinasional itu juga memiliki saham cukup besar di sejumlah unit bisnis, seperti Astra International, IKEA, dan Dairy farm.Secara khusus, beasiswa ini membiayai mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana di University of Cambridge dan University of Oxford. Beasiswa ini ditujukan bagi mereka yang bertempat tinggal di sejumlah negara yang menjadi lokasi cabang perusahaan tersebut.Adapun cakupan beasiswa yang diberikan kepada peserta, yaitu tiket pesawat (pulang-pergi), biaya kuliah pendidikan, tunjangan bulanan, dan biaya imigrasi.Kini, terdapat 11 negara yang pelajarnya berhak menerima beasiswa, yaitu Kamboja, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Beasiswa tersebut telah diterima oleh lebih dari 370 mahasiswa berprestasi.Salah satu program beasiswa yang harus dicoba adalah Mitsui Bussan Scholarship yang merupakan program beasiswa oleh Mitsui & Co Ltd., yakni salah satu perusahaan raksasa Jepang. Beasiswa itu secara resmi diberi persetujuan oleh Kementerian Pendidikan Jepang.Program beasiswa yang telah dibuka sejak 1992 ini menawarkan calon mahasiswa jenjang S1 dari indonesia yang ingin menempuh pendidikan tinggi di sejumlah universitas di Jepang. Program ini diketahui telah memberangkatkan cukup banyak pelajar Indonesia, termasuk YouTuber dan Influencer Indonesia, Jerome Polin.Beasiswa ini diberikan selama periode 66 bulan yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu studi bahasa Jepang di Japanese Language Center selama 18 bulan dan menempuh pendidikan di universitas tujuan selama 4 tahun.Adapun biaya yang akan diberikan oleh beasiswa ini, seperti biaya hidup bulanan, biaya tiket pesawat, tunjangan kedatangan, biaya kuliah, dan akomodasi lainnya selama studi berlangsung.Beasiswa ini dibuka oleh PT Ajinomoto Indonesia melalui Ajinomoto Foundation yang memberikan beasiswa program pascasarjana kepada mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Jepang.Adapun pendanaan yang didapatkan apabila menempuh studi ke tujuh pilihan Universitas di Jepang, antara lain Tokyo University, Kyoto University, Ochanomizu University, Kagawa Nutrition University, Nagoya University, Tokyo Institute of Technology, dan Waseda University.Program yang berlangsung sejak 2010 ini adalah program beasiswa penuh, berupa tunjangan penelitian mahasiswa, biaya penuh perkuliahan, admisi, tiket pesawat berangkat ke Jepang, serta akomodasi lainnya.Beasiswa ini diberikan oleh Hyundai Chung Mong-KOO Foundation yang bertujuan mendukung mahasiswa pascasarjana yang akan berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutkan antar negara kawasan ASEAN dan Republik Korea Selatan.Kualifikasi yang harus dipenuhi peserta adalah mahasiswa pascasarjana yang telah mendaftar di sekolah pascasarjana untuk periode tertentu yang sudah ditetapkan dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.Beasiswa ini mendanai biaya perkuliahan secara penuh, tunjangan kedatangan, dan akomodasi lainnya untuk program S2, S3, dan program fast-track S2 & S3.Beasiswa Gates Cambridge didirikan pada 2000 melalui donasi Bill and Melinda Gates Foundation. Beasiswa penuh ini ditujukan untuk kandidat internasional untuk menempuh pendidikan pascasarjana di semua program studi di University of Cambridge.Dilansir dari Schooters, beasiswa ini akan memilih 80 pelajar setiap tahunnya dan 55 kursi di antaranya akan diberikan kepada pelajar internasional, termasuk Indonesia, selebihnya akan diberikan kepada pelajar Amerika Serikat.Adapun biaya yang diberikan beasiswa tersebut, yakni biaya komposisi universitas dengan tarif sesuai, tunjangan pemeliharaan, satu tiket pesawat ekonomi di awal dan akhir kursus, biaya visa masuk, dan biaya kesehatan imigrasi.Tertarik dengan sejumlah beasiswa penuh tersebut? Yuk, cari tahu lebih lanjut melalui laman resmi beasiswa dan penuhi seluruh persyaratannya. (