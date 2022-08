ITS Gandeng Pemprov se-Jawa dan Bali Kembali Gelar BUMDes Award 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri (PKKPBI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menggandeng Pemerintah Provinsi se-Jawa dan Bali kembali gelar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Award Nasional 2022. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang dimulai 2020 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.Kepala PKKPBI ITS, Arman Hakim Nasution, mengatakan kegiatan ini merupakan wadah peningkatan kolaborasi dan pembinaan dalam pengembangan teknologi , manajemen pasar, hingga manajemen finansial. “Dengan demikian, setelah program ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan jaringan kerja sama mitra BUMDes dengan ITS,” tutur Arman dikutip dari laman its.ac.id, Rabu, 17 Agustus 2022.Arman menuturkan acara tahun ini dirancang dengan mengoptimalkan kerja sama berbasis teknologi yang berhasil dikembangkan ITS. Acara ini akan melewati juga jalur bisnis melalui pembukaan klinik BUMDes dan Millenial Home Center.“Hal ini sejalan dengan roadmap dan tema dari kegiatan PKKPBI pengabdian masyarakat (abmas) yang kami miliki,” ucap dia.Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS ini mengungkapkan BUMDes Award Nasional tahun ini memiliki enam kategori anugerah. Kategori tersebut adalah Product Innovation, Profitable Achievement, Community Development and Engagement, Good Corporate Governance (GCG), Information and Communications Technology (ICT) and Digitalization, dan Special Local Champion.Armand berharap BUMDes di seluruh wilayah Indonesia mendaftarkan diri mereka di kegiatan tersebut. Pasalnya, BUMDes terpilih berkesempatan menjadi mitra ITS selama tiga tahun ke depan dalam bentuk kolaborasi pembinaan berbagai bidang.Kegiatan ini akan melibatkan dosen serta mahasiswa ITS sebagai wujud kuliah kerja nyata (KKN) berbasis produk sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Asian Institute of Technologies Alumni Association (AITAA), Ikatan Dosen Pengembang Ekosistem Ekonomi Desa (IDEA), dan Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (APEDI).