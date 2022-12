Inisiator Wakaf di Instansi Pendidikan, ITS Raih BWI Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menerima BWI Awards 2022 dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penghargaan diberikan lantaran ITS berkontribusi besar bagi perkembangan bidang wakaf di Indonesia.Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi kepada Rektor ITS Mochamad Ashari pada Rapat Koordinasi Nasional BWI, di Hotel Grand Melia Jakarta. ITS menjadi satu-satu perguruan tinggi yang menerima penghargaan pada kategori Waqif Lembaga Perguruan Tinggi Negeri atas Penempatan Waqaf Uang di Instrumen Sukuk Wakaf atau Cash Wakaf Green Sukuk sebagai Waqif yang Pertama Kali Sukuk Wakaf Private Placement di Indonesia.Rektor ITS Mochmamad Ashari menyebut penghargaan diberikan oleh BWI karena ITS telah melakukan MoU dan PKS dengan BWI pada Juni 2022. Dalam PKS tersebut, ITS telah melakukan wakaf sebesar Rp50 miliar dengan cara private placement bekerja sama dengan BWI dan Kementerian Keuangan RI."Kita mewakafkan dengan meniatkan untuk seluruh keluarga besar ITS yang aktif maupun yang sudah purna agar mendapatkan amal jariyah dari wakaf yang kita niatkan ini," tutur Ashari dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Desember 2022.Dosen Teknik Elektro ini menyebut ITS mengalokasikan dana khusus untuk wakaf tidak diambilkan dari dana sisa. Sebelumnya, ITS juga telah menempatkan Rp3 miliar di BWI, namun bukan di private placement. Jadi, saat ini total wakaf ITS sudah mencapai Rp53 miliar."Insyaallah ke depan ITS setiap tahun akan rutin berwakaf minimal senilai Rp20 miliar," kata dia.Nantinya, bagi hasil dana wakaf yang dikelola BWI atas sukuk di Kementerian Keuangan ini akan kembali dialokasikan untuk membantu memberikan mahasiswa-mahasiswa ITS yang tidak mampu berupa beasiswa wakaf ITS. Atas wakaf tersebut, ITS dinobatkan sebagai inisiator pertama di lingkungan instansi pendidikan atau perguruan tinggi yang melakukan wakaf serta mengambil andil besar dalam mengembangkan dunia wakaf di Indonesia.Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Muhammad Nuh menuturkan pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi terhadap ITS yang telah menjadi pelopor perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) pertama yang memulai wakaf dengan cash wakaf linked sukuk."Berawal dari ITS ini, kemudian menularkan kebaikan di perguruan tinggi lainnya, khususnya di ranah PTN-BH. Sekarang sudah ada IPB, Unair, dan PTN-BH lainnya akan menyusul untuk turut serta memulai wakaf dengan sistem cash wakaf linked sukuk ini," tutur dia.Nuh menyebut wakaf ini sejalan dengan dana abadi yang sedang disiapkan oleh ITS. Rektor ITS periode 2003-2007 ini mengatakan dana abadi sama dengan wakaf yang mana manfaatnya adalah amal jariyah yang tidak pernah terputus.Pemberian anugerah ini merupakan bagian dari acara besar tahunan BWI yaitu Rapat Koordinasi Nasional dari seluruh cabang BWI yang ada di Indonesia. Rektor ITS juga diundang untuk meresmikan pembukaan Rapat Koordinator Nasional (Rakornas) BWI 2022 bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, serta Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia.