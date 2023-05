5 Kampus Prestisius di Amerika Serikat Selain Ivy League

1. Massachusetts Insititute of Technology (MIT)





2. Stanford University

3. California Intitute of Technology (Caltech)

4. University of Chicago

5. Johns Hopkins University

Jakarta: Amerika Serikat memiliki banyak perguruan tinggi yang menawarkan kualitas pendidikan terbaik kelas dunia. Hal ini membuat banyak pelajar yang menjadikan Amerika Serikat menjadi salah satu negara untuk melanjutkan studi.Amerika Serikat terkenal mempunyai deretan kampus-kampus terbaik dunia yang disebut Ivy League. Ada delapan kampus yang masuk Ivy League, yaitu Harvard University, Brown University, Columbia University, Dartmouth University, Pennsylvania University, Princeton University, Yale University, dan Cornell University.Namun, selain jajaran Ivy League, ada juga lho universitas prestisius di Amerika Serikat yang enggak kalah kualitasnya dan bisa menjadi pilihan Sobat Medcom melanjutkan studi di kampus bergengsi. Melansir akun Instagram @hotcourses_id, berikut lima kampus prestisius di Amerika Serikat selain jajaran Ivy League:Massachusetts Insititute of Technology (MIT) merupakan salah satu universitas teknologi terbaik di dunia dengan ranking pertama versi QS World University.Kampus ini terdiri dari 32 departemen yang dikhususkan pada bidang Sains dan Teknologi. Selain itu, MIT juga memiliki lima kampus dan satu program kerja sama dengan World Hole Oceanographic Institution (WHOI).Kampus ini menempati ranking ke-3 di dunia versi QS World University Ranking 2023 dan terbaik kedua di AS. Kampus ini unggul dalam bidang Business; Earth, Energy & Enviromental Sciences; Education; Engineering; Humanities & Sciences; Law; dan Medicine.Selain itu, kampus ini juga memiliki jumlah mahasiswa internasional mencapai 22 persen dari total keseluruhan siswa.Kampus ini menempati ranking ke-6 di dunia versi QS World University Ranking 2023. Kampus ini memiliki enam divisi akademik yang berfokus pada Sains, yaitu Biologi, Kimia, Teknik, Geological, Matematika dan Astronomi, serta Ilmu Sosial.Selain itu, kampus ini merupakan institusi yang cukup selektif dalam menerima mahasiswa. Tahun 2023, hanya 230 siswa yang diterima dari lebih 8.100 pendaftar.Kampus ini menempati ranking ke-10 di dunia versi QS World University Ranking 2023. Kampus ini merupakan salah satu universitas riset swasta terbaik di Amerika Serikat. Selain itu, kampus ini juga unggul dalam Professional School-nya di bidang Kedokteran, Bisnis, Hukum, dan Administrasi Layanan Sosial.Kampus ini menempati ranking ke-24 di dunia versi QS World University Ranking 2023 dan peringkat 11 sebagai Top Universities in the USA pada QS WUR. Kampus ini didirikan dengan tujuan menjadi pusat penelitian pada 22 Januari 1876.Selain itu, kampus ini mempunyai program pascasarjana yang meliputi School of Medicine, School of Education, Whiting School of Engineering, Bloomberg School of Public Health, dan Peabody Institute untuk musik dan tari.Itulah lima kampus prestisius di Amerika Serikat selain jajaran Ivy League. Sobat Medcomtertarik? (