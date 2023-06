THE Asia University Rankings 2023, Ini 17 Kampus Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daftar 17 Perguruan Tinggi Terbaik Versi THE Asia University Rankings 2023:

Universitas Indonesia (251-300) Institut Teknologi Bandung (351-400) Universitas Airlangga (401-500) Binus University (401-500) Universitas Gadjah Mada (401-500) IPB University (401-500) Universitas Sebelas Maret (401-500) Universitas Negeri Malang (401-500) Universitas Diponegoro (501-600) Universitas Hasanuddin (501-600) Universitas Padjadjaran (501-600) Universitas Pendidikan Indonesia (501-600) Universitas Sumatera Utara (501-600) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (501-600) Universitas Brawijaya (601+) Universitas Islam Indonesia (601+) Universitas Andalas (601+)

Jakarta: Sebanyak 17 perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam pemeringkatan perguruan tinggi terbaik versi THE Asia University Rankings 2023 . Universitas Indonesia menduduki posisi pertama dan yang menarik Binus University terus merangsek ke peringkat keempat terbaik, mengungguli Universitas Gadjah Mada (UGM).THE Asia University Rankings 2023 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings, namun tetap disesuaikan untuk mencerminkan atribut institusi di Asia. Lima indikator utama yang dilihat dalam pemeringkatan ini, yaitu Teaching, Research, Citations, International Outlook, dan Industry Income.Universitas dinilai berdasarkan semua misi intinya, yakni pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional untuk memberikan perbandingan paling komprehensif dan seimbang yang tersedia.Universitas Tsinghua dan Universitas Peking di China menempati posisi pertama dan kedua selama empat tahun berturut-turut. Sebanyak empat universitas Cina daratan masuk dalam 10 besar, dibandingkan dengan tiga tahun lalu.Dengan tiga universitas, Hong Kong mengikuti dengan representasi tertinggi berikutnya di 10 besar. Universitas terkemukanya juga naik peringkat: Chinese University of Hong Kong naik satu peringkat ke urutan keenam, sementara The Hong Kong University of Science and Technology naik dua peringkat ke ketujuh. University of Hong Kong tetap di urutan keempat.Sementara itu, universitas dengan peringkat tertinggi di Jepang dan Korea Selatan masuk dalam daftar. Pemeringkatan 2023 ini mencakup 669 universitas dari 31 wilayah.