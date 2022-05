4 Beasiswa Luar Negeri Ini Tawarkan Fasilitas Lebih, Apa Saja?

1. Australia Awards Scholarship

Jakarta: Setiap beasiswa sudah pasti menanggung berbagai macam biaya yang dibutuhkan penerimanya. Mulai dari biaya pendidikan , tunjangan hidup, hingga asuransi.Namun, rupanya ada sejumlah beasiswa yang memberikan fasilitas lebih, bukan sekadar tanggungan biaya. Beasiswa tersebut merupakan pendanaan penuh yang disediakan pemerintah negara setempat.Dikutip dari Instagram @kobieducation, terdapat empat beasiswa yang menawarkan fasilitas tambahan. Keempatnya ialah Australia Awards Scholarship, Global Korea Scholarship, New Zealand Scholarship, dan Jardine Scholarship.Australia Awards Scholarship merupakan program yang diinisiasi Pemerintah Australia. Beasiswa ini ditujukan bagi pelajar dari negara berkembang, khususnya wilayah Indo-Pasifik, untuk berkuliah S2 dan S3 di Australia.Cakupan beasiswa ini meliputi uang saku sebesar Rp25 juta per bulan, biaya kuliah , uang pendaftaran kampus, asuransi, tiket pesawat, dan visa (termasuk medical chek up).Selain itu, Australia Awards Scholarship juga memberikan dua fasilitas tambahan. Yakni biaya tes IELTS dan pre-departure training, termasuk uang saku selama program berlangsung.Global Korea Scholarship merupakan program yang disediakan Pemerintah Korea Selatan bagi pelajar internasional. Melalui beasiswa ini, pelajar berkesempatan melanjutkan pendidikan S1, S2, dan S3 di Negeri Ginseng itu.Cakupan Global Korea Scholarship cukup beragam, di antaranya meliputi biaya kuliah, uang saku sekitar Rp14 juta per bulan, bebas biaya visa, tiket pesawat, dan asuransi kesehatan. Di samping itu, fasilitas tambahannya pun tak kalah menarik.Beasiswa ini menawarkan pelatihan bahasa Korea selama setahun, reward setelah tes TOPIK sekitar Rp2 juta, uang saku saat kedatangan sebesar Rp2,5 juta, uang penelitian Rp3 juta, uang saku pengerjaan tugas akhir Rp10 juta, serta uang saku saat kelulusan jika awardee kembali ke negara asal.New Zealand Scholarship merupakan program yang disediakan Pemerintah Selandia Baru. Beasiswa ini diperuntukkan bagi pelajar internasional yang unggul dalam prestasi akademik untuk berkuliah S2 dan S3 di Selandia Baru.New Zealand Scholarship mencakup biaya kuliah, biaya hiduo sekitar Rp4,5 juta per bulan, biaya pendaftaran kampus, pembuatan visa, asuransi kesehatan dan perjalanan, serta tiket pesawat.Di samping itu, beasiswa ini juga menyediakan fasilitas tambahan berupa biaya bantuan riset dan tesis, serta pre-departure training dan tes IELTS.Jardine Scholarship merupakan beasiswa penuh yang disediakan Jardine Foundation. Melalui program ini, pelajar internasional berkesempatan menempuh pendidikan S1 di University of Cambridge atau University of Oxford, Inggris.Jardine Scholarship tentunya mencakup biaya kuliah, termasuk university tuition fees dan college fees. Selain itu, juga biaya buku dan perlengkapan, tunjangan hidup tahunan, dan tiket pesawat PP kelas ekonomi.Adapun fasilitas tambahan yang ditawarkan Jardine Scholarship adalah biaya UK Immigration Health Surchange serta Regular Gatherings dan Summer Internships.Itulah empat beasiswa yang menawarkan fasilitas lebih. Semakin banyak keuntungan yang ditawarkan, semakin tinggi pula peminat beasiswa tersebut. Untuk itu, bagi Sobat Medcom yang tertarik mendaftar, segera persiapkan diri dengan baik, ya! (Baca: 4 Negara Ini Sediakan Beasiswa S1, Pendaftaran Mulai Juni Hingga Agustus 2022