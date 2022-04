QS WUR by Subject 2022, Peringkat Unair Melesat di 8 Bidang Keilmuan Unair

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Lembaga pemeringkatan dunia Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR) by Subject 2022, kembali merilis hasil pemeringkatan berbagai universitas di dunia berdasarkan bidang keilmuan. Universitas Airlangga (Unair) pun mencatatkan berbagai bidang keilmuan yang masuk pada jajaran 500, 300, dan bahkan 100 bidang keilmuan terbaik di dunia.Tidak hanya itu, beberapa bidang keilmuan Unair juga menempati posisi nomor satu di Indonesia. Berikut delapan bidang keilmuan Unair yang masuk pada jajaran terbaik dunia dan Indonesia. QS WUR by Subject Law menempati posisi dunia #101-150, Indonesia #1. Subject Accounting and Finance menempati posisi dunia #201-250, Indonesia #2. Subject Economic & Econometric menempati posisi dunia #251-300, Indonesia #1. Subject Business and Management Studies peringkat dunia #301-350, Indonesia #3. Subject Sociology peringkat dunia #251-300, Indonesia #3. Subject Medicine peringkat dunia #401-450, Indonesia #2. Subject Social Sciences and Management peringkat dunia #232, Indonesia #3. Subject Art and Humanities peringkat dunia #401-450, Indonesia #4.Mengenai hal itu, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi, dan Informasi Unair Muhammad Miftahussurur menyambut gembira perolehan pemeringkatan QS WUR by Subject tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu. “Ini merupakan perayaan untuk semuanya dari Unair. Perayaan by subject itu bukan berarti fakultas tertentu menjadi jauh lebih tinggi dari fakultas lain, tidak begitu,” ungkap Miftah dikutip dari laman Unair, Kamis, 7 April 2022.Ia mencontohkan pada kategori pemeringkatan medicine, hal ini tidak berarti keberhasilan bagi FK saja, namun juga bagi FKG, FF, FKp, FKH, dan FKM. “Ini pencapaian dari Unair dengan genderang yang ditabuh secara bersama-sama dipimpin oleh Bapak Rektor,” tegas Miftah.Selanjutnya, ia menuturkan bahwa pencapaian itu diharapkan dapat memberi implikasi yang luar biasa bagi seluruh keluarga besar serta stakeholder di Universitas Airlangga. Miftah juga menjelaskan bahwa selama ini pihak universitas telah melakukan perubahan strategi guna meraih peringkat QS WUR by Subject.Salah satu yang dilakukan adalah melakukan brainstorming dengan para dekan di fakultas mengenai pentingnya pemeringkatan by Subject. “Pemeringkatan by Subject ini otomatis akan mempengaruhi prodi-prodi di bawahnya (fakultas) dalam proses penerimaan mahasiswa baru dan reputasi kita di nasional maupun internasional,” tuturnya.Selain itu, Miftah menyebutkan bahwa pihak universitas juga memfokuskan diri pada academic peer list dan employee reputation yang mendukung pemeringkatan by Subject ini. “Kita tidak asal memilih academic peer list kita. Di tahun ini, UNAIR juga mencanangkan untuk betul-betul fokus kerja sama pada universitas yang masuk 100 top dunia,” tegas Miftah.Guna terus meningkatkan peringkat Unair, utamanya di level internasional, Miftah mengatakan pentingnya internasionalisasi Unair seperti menyegerakan peresmian Airlangga Hub (cabang Unair di luar negeri). Adanya Airlangga Hub itu, diharapkan dapat menarik lebih banyak adjunct professor serta menarik para mahasiswa asing untuk datang ke Unair.Baca juga: Top! IPB Naik ke Peringkat 41 Dunia Versi QS WUR by Subject 2022 Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah agar Unair semakin go global serta mampu memasarkan Unair di level dunia. “Ini adalah awal kita untuk mencapai capaian yang sangat-sangat belum pernah kita capai. Kita akan melangkah pada era di mana Unair sangat percaya diri menatap dengan kuat bahwa kami bukan berasal dari nomor dua atau tiga. Tahun ini kami mencanangkan 100 besar Asia,” tutup dr Miftah.