Penggemar Harry Potter, Ini Kampus yang Cocok Buat Kamu

Jakarta: Sobat Medcom pasti tidak asing dengan film Harry Potter yang diadaptasi dari novel karya J.K Rowling. Film ini tak cuma digemari anak-anak tapi juga orang dewasa.Bahkan, tidak sedikit penggemar Harry Potter tersebar di seluruh penjuru dunia. Buat kamu penggemar Harry Potter, ada salah satu universitas yang sangat cocok buat kamu, yaitu Universitas Gloucester (University of Gloucestershire) di Inggris Kenapa universitas ini cocok buat kamu penggemar Harry Potter? Yuk kita kenalan dengan kampusnya dikutip dari akun Instgaram @hotcourses_id:Universitas Gloucester berlokasi di kawasan barat daya Inggris, yang tersebar menjadi tiga kampus. Dua dari kampus ini berada di Cheltenham dan satu kampus di Gloucester.Terdapat lebih dari 100 jurusan kuliah pilihan di kampus ini. Masing-masing memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan didorong oleh penelitian terdepan.Klub olahraga dan organisasi di Gloucestershire University ada lebih dari 80, seperti klub salju, pecinta film, komunitas vegan, dan masih banyak lagi. Bahkan, yang membuat menarik terdapat klub mahasiswa pencinta Harry Potter "Dumbledore's Army".Sebesar 92 persen lulusan Gloucestershire telah bekerja atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam waktu 15 bulan setelah menyelesaikan perkuliahan mereka. Ini berdasarkan survei Hasil Kelulusan Juni 2021 terhadap lulusan angkatan tahun 2018/2019.Universitas ini juga menawarkan sejumlah hibah otomatis bernilai mulai dari 2.000 Poundsterling Inggris untuk program-program S1 atau S2 dengan pengajaran. Hibah ini hanya berlaku untuk tahun pertama kuliah.Bagi siswa dengan keunggulan akademik ada beasiswa prestasi pascasarjana untuk fakultas berikut:Baru-baru ini, Universitas Gloucester mengambil bagian dalam penilaian ISB (International Student Barometer/Barometer Mahasiswa Internasional) tahunan pada 2021/2022 bersama dengan lebih dari 100 universitas lainnya di seluruh dunia.ISB telah diselenggarakan selama lebih dari 10 tahun dan merupakan satu-satunya survei yang secara khusus menargetkan pengalaman mahasiswa internasional. Beberapa sorotan dari ISB di antaranya :Kira-kira biaya kuliah disana berapa ya? Berikut penjelasannya:Biaya kuliah rata-rata per tahunNah, itulah informasi soal Gloucestershire University, yang sangat cocok untuk penggemar Harry Potter. Kira-kira kalian tertarik tidak? (