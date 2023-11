Sah! Lembaga Pelatihan Kerja Produk Halal ITS Resmi Beroperasi

Advertisement

Jakarta: Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Produk Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) resmi beroperasi. Pendirian LPK Produk Halal ITS lantaran tenaga profesional dalam pemilihan produk halal masih kurang.Ketua Pusat Kajian Halal (PKH) ITS, Setiyo Gunawan, mengatakan, LPK Produk Halal ITS yang telah diresmikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPBJH) hadir untuk melatih beberapa profesi halal. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang industri dalam mengajukan sertifikasi halal.Kini, ITS telah mampu menyiapkan pelatihan untuk menyediakan profesi kompeten dalam pengajuan sertifikasi halal. Gunawan menjelaskan dalam mengajukan sertifikasi halal bagi industri dibutuhkan dua profesi, yakni penyelia dan auditor.Penyelia merupakan orang yang paham tentang produk dan disiapkan oleh pelaku usaha industri untuk bertanggung jawab akan sertifikasi halal. Sementara itu, auditor berasal dari suatu lembaga yang bertugas sebagai pemeriksa produk halal.“Penyelia dan auditor akan diberi pelatihan hingga cukup berkompetensi,” papar Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin, 27 November 2023.Sejauh ini, hingga ditetapkan sebagai LPK Produk Halal, ITS telah berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten sebagai narasumber. Mereka yang mengisi pelatihan berasal dari dosen internal ITS yang berkompeten sesuai bidang masing-masing.“Dosen yang terlibat juga telah memiliki kompetensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP),” ujar Guru Besar Teknik Kimia tersebut.LPK Produk Halal ITS merupakan bentuk sinergi dengan Tekno Sains Academy (TSA) bersama PKH ITS. Pelatihan akan diberikan dan dilaksanakan di TSA ITS.Nantinya, TSA bertugas melatih dan mendampingi peserta pelatihan secara langsung. Sementara itu, PKH akan turut membantu dalam pemeriksaan pada LPK Produk Halal ITS.Pelatihan dibuat selama 26 jam dan dibagi ke dalam tiga hari dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Peserta akan dibekali materi pengetahuan dasar penyelia halal, keterampilan kerja dan kompetensi penyelia halal, serta aplikasi sistem informasi.“Pelatihan dirancang dengan sistem teori dan praktik, sehingga peserta dapat lebih tertanam dalam pembekalannya,” tutur Gunawan.Pemberian pelatihan sudah dimulai sejak 2020 oleh PKH ITS. Seperti pelatihan penyembelihan hewan, workshop keuangan, dan lainnya.Namun, saat ini yang menjadi pembeda adalah telah diresmikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPBJH) sehingga mendapat sertifikat resmi. Gunawan mengatakan keberadaan LPK Produk Halal merupakan bukti nyata untuk membawa ITS lebih membumi.Dia berharap LPK Produk Halal ITS dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pelaku usaha industri. Selain itu, juga merupakan wujud Tri Dharma perguruan tinggi sebagai penyebar ilmu yang bermanfaat.“Kami selaku PKH ITS terus berkomitmen untuk memajukan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Gunawan.