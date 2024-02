UB Sediakan Program Buy 1 Get 1: Kuliah S1 Fast Track ke S2

Advertisement

(REN)

Jakarta: Universitas Brawijaya (UB) menyediakan program S1 Fast Track. Dalam program ini, mahasiswa yang masuk progam Sarjana (S1) mendapatkan kesempatan akselerasi langsung ke jenjang Magister (S2)."Di UB ada program buy one get one. Anda punya peluang bisa mengikuti program fast track ini S1 dan S2 maksimal lima tahun," ujar Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB, Heri Prawoto Widodo, dalam siaran di YouTube Universitas Brawijaya dikutip Selasa, 6 Februari 2024.Heri menjelaskan program S1 Fast Track memiliki skema berkuliah S1 selama tujuh semester. Kemudian, mendapatkan kuliah S2 sambil menyusun skripsi."Makanya kalau anak-anak yang memang pintar, kemampuannya lebih, pendanaannya cukup, manfaatkan kesempatan untuk bisa kuliah fast track," sebut dia.Program ini disediakan untuk berbagai program studi. Kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Kedokteran Hewan."Untuk biayanya Anda bayar S1, kemudian S2-nya hanya 50 persen," beber dia.