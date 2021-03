Telkom University Masuk 10 Besar Kampus Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) pada tahun 2021 kembali menempatkan Telkom University masuk kedalam universitas terbaik dunia. Tel-U masuk ke dalam sembilan perguruan tinggi terbaik di Indonesia bersanding dengan delapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).Rektor Telkom University, Adiwijaya mengucapkan selamat atas capaian yang diraih Telkom University, menurutnya ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dari sivitas akademika Telkom University serta kontribusi dari para alumni dan seluruh stakeholders.“Prestasi ini merupakan amanah bagi kita (Tel-U) untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, kami berharap capaian ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk sivitas akademika tetapi juga menjadi penyemangat untuk kita semua dalam memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata Adiwijaya, Selasa, 9 September 2021.Pada tahun 2021 kali ini, melalui situs resmi www.timeshighereducation.com, THE WUR telah merilis Emerging Economies University Rankings 2021, pada Selasa, 9 Maret 2021. Dalam pemeringkatan tersebut, kampus mitra beasiswa Online Scholarship Competition (OSC) Medcom.id ini berhasil masuk dalam 501+ jajaran perguruan tinggi terbaik dunia.Baca juga: IPB Terbaik di Asia Tenggara Versi QS WUR by Subject 2021 THE World University Rankings merupakan Lembaga pemeringkatan yang telah diakui global dan salah satu penyedia peringkat teratas untuk penilaian kualitas institusi di seluruh dunia. Pada THE World University Rankings 2021 kali ini, sebanyak 1.500 universitas dari 93 negara dan wilayah masuk dalam pemeringkatan sehingga menjadikan THE sebagai pemeringkatan universitas terbesar dan paling beragam hingga saat ini.Mengutip dari situs resmiwww.timeshighereducation.com, THE WUR Emerging Economies University Rankings menggunakan 13 indikator kinerja dan kelompokan kembali menjadi 5 (lima) bidang yakni Teaching (Pembelajaran), Research (Penelitian), Citations (sitasi/kutipan), International outlook (Pandangan Internasional), dan Industry income.(CEU)