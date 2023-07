Mau Kerja di Prancis? Intip 8 Prospek Karier Paling Dicari hingga Gajinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Prancis menjadi salah satu negara di Eropa yang menjadi favorit pelajar untuk melanjutkan studi. Hal ini lantaran kualitas pendidikan di Prancis diakui di dunia.Times Higher Education mencatat empat universitas di Prancis yang berhasil menduduki peringkat 100 terbaik dunia, yakni Paris Sciences et Lettres, Sorbonne University, Universite Paris-Saclay, serta Institut Polytechnique de Paris.Selain itu, ada cukup banyak kesempatan bagi mahasiswa internasional mendapat beasiswa studi di Prancis. Hal lain yang mendorong mahasiswa internasional menempuh studi di Prancis ialah terbukanya kesempatan bagi mereka berkarier setelah lulus studi.Sebagai mahasiswa yang berasal dari negara non-Uni Eropa, kamu berhak mencari kerja dan mengajukan izin tinggal sementara (APS - Autorisation Provisoire de Séjour). Izin tinggal dan bekerja ini berlaku selama 12 bulan.Ada tiga hal yang membuat mahasiswa senang berkarier di Prancis. Pertama, work and life balance, yakni emiliki waktu seimbang antara kebutuhan pribadi dan pekerjaan.Prancis menerapkan aturan jam kerja selama 35 jam perminggu, disertai kompensasi berupa uang lembur atau tambahan cuti dibayar pada karyawan yang harus lembur. Selain itu, semua pegawai memiliki hak disconnect dengan urusan pekerjaan ketika berada di luar jam kerja.Kedua, asuransi, bonus tahunan, atau mungkin kebijakan cuti dibayar sangat umum diterapkan di banyak negara di dunia. Uniknya, perusahaan-perusahaan di Perancis menawarkan benefit lain yang kurang umum diterapkan di negara lain, yakni mendapat sumber hiburan dan rekreasi.Perusahaan di Prancis akan memberikan voucher diskon untuk pertunjukan teater atau bioskop, voucher belanja, hingga berbagai penawaran diskon liburan. Ketiga, Perancis merupakan salah satu negara yang memberlakukan kebijakan membantu menanggung biaya perjalanan harian pegawai kantoran.Namun, besaran biaya transportasi ini bervariasi, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang menanggung penuh ongkos perjalanan harian karyawan, ada juga yang hanya menanggung 50 persen dari ongkos perjalanan.Kamu tertarik bekerja di Prancis? Nah, berikut ini pekerjaan yang banyak dicari serta besaran gaji untuk fresh graduate di Prancis dikutip dari laman hotcourses.co.id:Dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki range gaji besar di Perancis. Seorang dokter yang baru lulus studi dan bekerja di rumah sakit umum bisa memperoleh setidaknya 4.130 Euro (setara dengan Rp66 juta) per bulan. Penghasilan ini di luar bonus yang biasa diberikan setiap tahun. Artinya, seorang dokter baru di Prancis bisa memperoleh penghasilan tahunan sekitar 49.000 Euro (Rp791 juta).Selain itu, semakin lama seorang dokter berpraktik, standar gaji mereka akan meningkat. Seorang dokter yang telah berpraktik selama minimal 5 tahun bisa mendapat penghasilan bulanan sebesar 5.000 Euro (Rp80 juta per bulan). Tidak heran jurusan kedokteran merupakan salah satu studi favorit di Prancis.Seorang konsultan keuangan bertanggung jawab memberikan edukasi kepada calon investor tentang berbagai layanan keuangan dan produk yang ditawarkan perusahaan mereka. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca-pandemi, demand pekerjaan ini meningkat. Selain itu, pekerjaan ini juga memiliki rate gaji tinggi, yakni mencapai 49.000 Euro untuk pemula (Rp789 juta).Banyak perusahaan di Prancis membutuhkan tenaga kerja untuk berperan sebagai software engineer. Tingkat pertumbuhan kebutuhan posisi ini cenderung stabil selama satu dekade ini.Apabila kamu mempertimbangkan ingin menjadi software engineer di negara Eropa, Prancis bisa menjadi pilihan tepat untukmu. Terlebih, range gaji yang ditawarkan bisa dikatakan besar, yakni antara 40.000 Euro untuk pemula hingga 60.000 Euro per tahun bagi level ahli.Lingkup pekerjaan di bidang hukum luas dan banyak dicari di Prancis. Seorang lulusan sarjana Ilmu Hukum di Prancis bisa bekerja di berbagai sektor mulai dari kantor konsultan hukum publik, hukum di bidang perbankan dan keuangan, hukum bisnis, hingga hukum perjanjian dagang internasional.Selain itu, tingkat penghasilan di bidang ini cukup tinggi, yakni antara 32.000 Euro hingga 40.000 Euro per tahun (Rp517 juta-Rp646 juta) bagi level pemula. Tentunya, range penghasilan tersebut akan semakin meningkat seiring dengan lama pengalaman dan keahlian yang dimiliki.Pekerjaan lainnya yang banyak dicari sekaligus memiliki range penghasilan tinggi di Prancis adalah akuntan. Seorang akuntan pemula dengan pengalaman 0-4 tahun bisa mendapat pemasukan total per tahun sebesar 33.400 Euro (Rp533 juta).Seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja, tingkat gaji tersebut akan terus meningkat, yakni mencapai hingga 40.000 Euro (Rp646 juta per tahun) untuk seorang akuntan dengan pengalaman di atas 10 tahun.Business analyst merupakan pekerjaan yang bertugas memberikan masukan berbasis data objektif kepada pihak management terutama dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Pekerjaan ini termasuk yang tengah mengalami kenaikan demand pesat di Prancis.Pekerjaan ini juga memiliki tingkat gaji menarik. Seorang business analyst dengan pengalaman 0-4 tahun di Prancis bisa mendapat penghasilan sekitar 39.000 Euro (Rp628 juta).Seorang marketing specialist bertanggung jawab menentukan bagaimana sebuah produk atau jasa seharusnya dipasarkan, termasuk di antaranya mencari media yang cocok untuk menjangkau target audiens yang relevan. Seorang marketing specialist pemula di Perancis bisa mendapat penghasilan hingga 36.000 Euro (Rp597 juta) per tahun. Sementara itu, marketing specialist dengan pengalaman di atas 5 tahun bisa mendapat penghasilan hingga 40.000 Euro per tahun (Rp638 juta).Software Developer bertanggung jawab mengembangkan aplikasi komputer sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Mereka juga bertugas mengembangkan atau menyesuaikan sistem yang ada sehingga perangkat atau jaringan dapat bekerja secara optimal.Pekerjaan ini cukup banyak dicari di Prancis. Seorang software developer dengan pengalaman kurang dari 1 tahun dapat mendapat penghasilan hingga 34.000 Euro (Rp547 juta) per tahun.Nah, itulah prospek kerja yang paling dicari di Prancis dan gambaran gaji buat lulusan baru. Buat kalian yang tertarik, pastikan kamu memiliki kemampuan bahasa Prancis yang fasih.Pastikan juga CV-mu telah sesuai dengan standar penulisan di Eropa. Terpenting, aktif mencari informasi lowongan kerja di berbagai media, termasuk subscribe di portal pencarian kerja seperti Pôle Emploi (French Employment Centre) atau APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres).