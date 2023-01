Mahasiswa Vokasi UGM Jadi Relawan di United Kingdom, Begini Cerita Adhitya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Alumnus UGM Masuk 20 Inovator Muda Terbaik Dunia di James Dyson Award

(CEU)

Jakarta: Mahasiswa Prodi Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Adhitya Latif Prahesta, menjadi salah satu relawan di The Remembrance Day atau Poppy Day. Acara ini digelar di United Kingdom pada 11 November lalu di Kota Glasgow, Skotlandia.Adhitya merupakan salah satu mahasiswa dari UGM yang berkesempatan untuk studi di City of Glasgow College dalam program Indonesian International Student Mobility Awards for Vocational Edition (IISMAVO).Adhitya mendapatkan tugas untuk mengumpulkan donasi dari warga dalam rangka membantu para veteran perang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Adhitya ditugaskan di George Square, Glasgow.Bagi Adhitya, menjadi relawan di negara asing menjadi salah satu tantangan tersendiri. Duta Genre Indonesia tahun 2022 ini juga menjelaskan bahwa ia beberapa kali menemukan kesulitan dalam melakukan tugasnya dan berinteraksi dengan masyarakat di kota Glasgow.“Waktu pertama kali aku turun ke lapangan, bahkan enggak dapat satu penny (koin) pun. Jadinya aku minta tolong sama rekan volunteer buat ngajarin gimana cara nyari dananya," ujar Adhitya dilansir dari laman UGM, Sabtu, 7 Januari 2023.Peringatan The Remembrance Day atau Poppy Day ini diselenggarakan pada 11 November setiap tahunnya. Tujuan agenda ini untuk memperingati para anggota angkatan bersenjata United Kingdom dan persemakmuran yang gugur dalam perang dunia pertama.Kegiatan kerelawanan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh The Poppy Scotland dan bertempat hampir di seluruh kota di Skotlandia. “Bersyukur, saya berkesempatan untuk menjadi relawan di kota Glasgow, Skotlandia bersama dengan The Poppy Scotland,” terangnya.Adhitya menyatakan sangat senang bisa belajar banyak di dalam kelas maupun di luar kelas selama kegiatan IISMAVO dan berpesan bahwa kunci dalam semua aktivitas adalah kegigihan, tidak gengsi, dan percaya diri.