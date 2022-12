Guru Besar IPB Mukhamad Najib Raih 'Outstanding Leadership Award' dari IEOM Society

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dosen Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB University), Prof Mukhamad Najib menerima penghargaan dari Industrial Engineering and Operation Management (IEOM) Society. Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Australian Conference on Industrial Engineering and Operations Management yang berlangsung di Sydney.Najib mendapatkan penghargaan internasional dalam kategori “Outstanding Leadership Award”. IEOM Society merupakan asosiasi ilmuwan teknik dan manajemen industri bersifat non profit yang berpusat di negara bagian Michigan, Amerika Serikat dan memiliki cabang di berbagai negara, termasuk Australia.IEOM Society International merupakan organisasi global yang didedikasikan untuk kemajuan disiplin teknik industri dan manajemen operasi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia. Tujuan utama IEOM Society adalah secara global mendorong pemikiran kritis dan pemanfaatannya yang efektif di bidang Teknik Industri dan Manajemen Operasi dengan menyediakan sarana untuk berkomunikasi dan berjejaring di antara ilmuwan.Terutama di negara-negara berkembang, yang dimotivasi oleh minat yang sama. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah konferensi ilmiah internasional dalam bidang teknik industri dan manajemen operasi dengan menghadirkan akademisi dan peneliti dari berbagai universitas dan industri di dunia.Najib dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh IEOM Society. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi Salah satu program yang sedang digalakkan adalah pengembangan kerja sama internasional. “Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program untuk meningkatkan kerja sama internasional seperti pemberian beasiswa untuk mobilitas program internasional, mengundang world class professor untuk beraktivitas di kampus-kampus Indonesia, termasuk menawarkan kampus-kampus top dunia untuk membuka cabang di Indonesia,” ungkapnya.Ia menambahkan, kegiatan yang dilakukan oleh IEOM Society dapat membantu ilmuwan Indonesia untuk membangun jejaring dan kerja sama internasional. Baik dalam penelitian, pengajaran maupun publikasi bersama.“Oleh karena itu, secara pribadi saya sangat mengapresiasi IEOM Society”, tutur Najib.Presiden IEOM Society International, Prof Ahad Ali menyampaikan, berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang cermat, Najib dinilai memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian antara Australia dan Indonesia.“Kami memiliki panel yang melakukan penilaian kepada banyak kandidat, dan tim memutuskan Prof Mukhamad Najib layak mendapatkan penghargaan outstanding leadership award karena perannya dalam memajukan kerja sama di bidang pendidikan. Kita bisa melihat hal ini dengan jelas dari rekam jejak yang dilakukan selama ini sebagaimana telah dipresentasikan tadi pagi,” jelas Ahad Ali.Agenda-agenda pengembangan kerja sama yang kuat, menurut Ali, dilakukan oleh Najib dalam kapasitas sebagai Atase Pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra. Ia menilai, Najib telah melakukannya dengan landasan visi yang kokoh dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui kemitraan internasional.“IEOM Society sangat menghargai kepemimpinan yang dilakukan oleh Prof Najib dalam mengupayakan kerja sama antarpendidikan tinggi di Indonesia dan Australia selama ini, tanpa landasan visi yang kokoh tentu sulit untuk membangun kerja sama yang produktif antardua negara," ujar Ahad Ali.Australian Conference on Industrial Engineering and Operations Management 2022 berisi keynote speaker yang berasal dari kampus dan industri, parallel session dan kompetisi mahasiswa. Peserta berasal dari berbagai negara seperti Australia, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Amerika Serikat, Finlandia, Afrika Selatan, Bangladesh dan lain-lain. Sebanyak 400 lebih paper dipresentasikan dalam konferensi ini baik secara daring maupun luring.