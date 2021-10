Kisah Lulusan Terbaik Bidikmisi ITS dengan Segudang Kontribusinya Sejak Kuliah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Muhammad Ammar Asyraf menjadi lulusan terbaik program Bidikmisi di wisuda Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ke-124. Wisudawan asal Departemen Teknik Fisika ITS ini juga telah memberikan sederet kontribusi kepada masyarakat selama ia duduk di bangku perkuliahan.Pemuda asal Probolinggo ini awalnya lolos di ITS melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sekaligus berhasil mendapat beasiswa program Bidikmisi (sekarang KIP Kuliah). Bermula dari kesukaannya pada bidang matematika dan fisika membuat Ammar memilih melanjutkan pendidikan pada program studi Teknik Fisika.Ditambah dengan adanya dukungan orang tua membuat ia bertekad menuntut ilmu di ITS secara optimal. Ammar menceritakan usaha yang pernah ia raih pada tahun pertama menjadi mahasiswa di kampus pahlawan tersebut.Misalnya, pada lomba Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-PM), ia berhasil mendapat pendanaan. Adapun ide yang dituangkan adalah memperkenalkan dan memodifikasi model pembelajaran fisika.“Dengan cara yang lebih asyik agar lebih disukai anak sekolah,” ungkap mahasiswa yang lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,82 ini.Sementara itu, pada tahun kedua dan ketiga, Ammar aktif dalam organisasi kampus maupun himpunan mahasiswa. Selanjutnya di tahun keempat ia mencoba Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE).Bersama rekan satu tim, ia membuat Speech Enhancement berbasis Machine Learning pada simulasi implant koklea pada lingkungan noisy reverberant. Sebuah alat bantu untuk memperjelas informasi yang didengar dan mengurangi efek kebisingan pada ruangan maupun tempat ramai.Akhirnya Ammar dan tim berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 6 juta untuk PKM-RE yang diajukan. Di mana karyanya tersebut tidak berhenti disitu saja karena ia melanjutkan dengan mengangkatnya sebagai topik skripsi.Saat ini ia sedang melanjutkan program magister pada Departemen Teknik Fisika Rekayasa Instrumentasi Industri ITS. “Rencananya pada tesis S2 nanti, saya ingin mengembangkan karya dari skripsi,” tambah Ammar dikutip dari laman ITS.Baca juga: Wisudawan Tertua ITS, Lulus S2 di Usia 59 Tahun Dalam melewati semua ini, Ammar mengaku memiliki rintangan dalam manajemen waktu. Namun, hal tersebut dapat ia siasati dengan fokus saat kelas berlangsung serta rapat secara efisien.Sehingga seusai kelas maupun rapat, ia sudah mendapat informasi yang baik dan bisa melanjutkan mengerjakan aktivitas lainnya. Menurutnya, berbagai pelatihan dari kampus sangat membantunya dalam melakukan manajemen waktu yang baik.“Menjaga motivasi diri kala sedang tertekan banyaknya tugas itu juga penting,” ujarnya.Prinsip yang dipegang Ammar selama kuliah ialah sebagai mahasiswa memiliki amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat sehingga jangan sampai menyiakan waktu kuliah. Ammar berpesan agar selalu ingat untuk tidak berhenti ketika gagal, namun dapat berhenti apabila telah selesai.“Setiap orang memiliki jalan kesuksesan masing-masing dan tidak perlu membandingkan dengan yang lain,” pungkasnya.