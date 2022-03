FKUI Borong 3 Juara Kompetisi Fisiologi Internasional di Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak tiga tim mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) berhasil menyabet juara pada ajang Physiology Quiz in Japan 2022 yang diadakan International University of Health and Welfare, Jepang. Physiology Quiz in Japan adalah kompetisi kuis bidang fisiologi.“Saya dan rekan-rekan sangat bersyukur dan bangga akan capaian yang mewakili FKUI, sekaligus Indonesia, bertanding dengan mahasiswa kedokteran terbaik dari berbagai universitas di seluruh dunia,” kata anggota Tim Pituitary, Ho Indra Holiyono, dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Maret 2022.Ketiga tim yang turun berkompetisi pada awal Maret 2022 tersebut ialah Tim Pituitary yang berhasil menjadi juara ketiga, Tim Heroes Without Capes juara keempat, dan Tim Victoria yang menjadi juara kedelapan. Ketiga tim mahasiswa FKUI tersebut unggul dari peserta yang berasal dari 38 universitas di 14 negara.Ho mengungkapkan selama persiapan Tim Pituitary belajar dari buku teks dan soal fisiologi, pelatihan, serta simulasi kompetisi oleh Departemen Fisiologi FKUI. Dia mengaku tim sempat kesulitan saat babak semifinal karena soal cukup sulit dan kuota finalis terbatas."Namun, berkat persiapan dan kerja sama tim yang baik, kami dapat menjadi peringkat ketiga dalam kompetisi PQJ 2022,” tutur Ho.Tim Pituitary terdiri dari Ho Indra Holiyono (FKUI 2019), Stephanie Amabella Prayogo (FKUI 2019), Phoniex Angellia (FKUI 2019), Hendra Gusmawan (FKUI 2019), dan Aldithya Fakhri (FKUI 2019). Kemudian, Tim Heroes Without Capes beranggotakan Ragatama Riyanto (FKUI 2020), Kevin Kanaka S (FKUI 2018), Mutiara Auliya (FKUI 2018), Hafsa Hapsari (FKUI 2019), dan Taris Zahratul Afifah (FKUI 2019).Sementara itu, Tim Victoria terdiri atas Nadine Aurelie (FKUI 2019), Marieta Gladys Purwanto (FKUI 2019), Kelvin Kohar (FKUI 2019), Eric Ferdinand (FKUI 2019), dan William Nathaniel (FKUI 2019). Ho mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Departemen Fisiologi FKUI yang sudah membimbing dan memberikan pelatihan."Kami juga ingin berterima kasih kepada Departemen Pendidikan dan Profesi BEM IKM FKUI yang turut memfasilitasi persiapan PQJ 2022 untuk seluruh tim delegasi FKUI,” kata Ho.Dekan FKUI Ari Fahrial Syam mengaku bangga atas kemenangan delegasi dalam kejuaraan itu. Terlebih, FKUI berhasil merebut tiga dari delapan juara yang diperebutkan."Hal ini menunjukkan mahasiswa FKUI memiliki kapasitas untuk bersaing di tingkat internasional. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa FKUI untuk mengikuti kompetisi-kompetisi bertaraf internasional,” tutur Ari.PQJ sudah berlangsung sejak 2016. Ajang ini diikuti mahasiswa kedokteran dan kesehatan pada jenjang sarjana yang berasal dari seluruh dunia.Setiap tim yang berpartisipasi, terdiri dari dua sampai lima anggota. Setiap tim menjalani babak penyisihan dengan mengerjakan soal pilihan ganda melalui platform Kahoot.Dari 86 tim yang turut berkompetisi, sebanyak 30 tim dengan nilai babak penyisihan tertinggi melanjutkan kompetisi ke babak semifinal dengan mekanisme pengerjaan soal yang sama. Kemudian, delapan tim terbaik masuk babak final untuk mengerjakan soal isian singkat. Pemenang kompetisi ditentukan dari urutan nilai tertinggi.Baca: Kisah Althaf, Mahasiswa Disabilitas Raih Gelar Master di UI