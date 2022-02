Lulus Kedokteran UI, Nicholas Sean Anak Ahok Wujudkan Impian Kakek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: Nicholas Sean, putra sulung Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok baru saja diwisuda. Sean menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).Lewat akun instagramnya @basukibtp, Ahok menyatakan rasa bangga kepada anak pertamanya itu. Sean, kata dia, telah berhasil mewujudkan mimpi sang kakek."Hari ini anak sulung saya, @nachoseann lulus dari FKUI. Mimpi papa saya dilanjutkan oleh cucunya," tulis Ahok lewat unggahan foto di akun instargramnya @basukibtp, Sabtu 26 Februari 2022.Ahok menceritakan, sejak dahulu ayahnya ingin dirinya kuliah di kedokteran. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencoba masuk FKUI, namun gagal."Akhirnya saya memilih masuk ke FK UKI. Tapi ternyata jiwa saya memang memilih untuk kuliah di Geologi," lanjut Ahok.Ahok berharap, Sean dapat mengamalkan ilmu yang didapatnya dari FKUI. Ahok percaya, ilmu yang dimiliki Sean dapat menjadi bekal kehidupannya di masa depan."Semoga ilmu yang kamu pelajari di bangku kuliah bisa menjadi bekal hidup kamu di kemudian hari. Happy graduation, Nicho. I’m proud of you, Son," tutup Ahok.Sean pun turut mengunggah foto wisudanya. Ahok tampak dalam foto tersebut mendampingi Sean.Baca juga: UI Wisuda 4.175 Mahasiswa, Wapres Beri Orasi Ilmiah Sean tak menyangka dirinya telah menyelesaikan studi. Ia berterima kasih kepada ke dua orang tuanya."Nothing pleases me more than seeing a smile on my parent’s face. Terima kasih sudah percaya saya bisa lulus karena bahkan saya sendiri ga percaya bisa lulus," tulis Sean lewat unggahan foto di akun instargramnya @nachoseann.Sean pun turut mengucapkan terima kasih kepada dosen hingga teman-temannya di FKUI. "Terima kasih untuk para Dosen, Akademik, dan juga yang terpenting teman-teman di Fakultas Kedokteran UI. See you on the top," tutup Sean.