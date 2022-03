Tekad Si Kembar Mahasiswa ITS Wisuda Bareng

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setiap gelaran wisuda ada banyak cerita unik. Salah sartunya perhelatan Wisuda ke-125 Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ).Sepasang saudara kembar dari Departemen Desain Produk Industri, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) lulus bersama-sama. Mereka yakni Husna Dinda Zulfana dan Nuri Dinda Zulfana.Husna dan Nuri sejak awal bertekad lulus bersama-sama. Husna seharusnya sudah bisa mengikuti wisuda semester lalu, namun dia mengulur jadwal wisuda di semester ini demi menunggu Nuri, pasangan kembarnya.“Momen wisuda itu langka dan hanya sekali seumur hidup, jadi saya berpikir untuk dapat wisuda bersama karena belum tentu kita melanjutkan sekolah yang sama lagi,” tutur Husna dalam keterangan tertulis, Senin, 28 Maret 2022.Semester lalu, Nuri sempat menjadi pasien covid-19. Sehingga, belum bisa merampungkan tugas akhir (TA).Melihat kondisi tersebut, Husna dengan sengaja tidak melengkapi berkas saat yudisium agar bisa menemani saudaranya wisuda pada semester berikutnya. “Orang tua kami tidak mempermasalahkan hal ini, bagi mereka yang terpenting saya sudah lulus dan tinggal yudisium saja,” kata Husna.Pasangan kembar identik yang terpaut tujuh menit tersebut mengaku memilih topik TA yang tak berkesinambungan. Walaupun TA yang diambil sama-sama bertemakan budaya Jawa, media yang dipilih keduanya berbeda.TA milik Husna condong ke editorial design dengan media aksara Jawa, sedangkan Nuri lebih cocok ke ilustrasi atau gambar dengan media seni ketoprak. “Minat Husna lebih ke desain buku visual, sedangkan Nuri ke mesin komik,” papar Nuri.Sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga kuliah, ijazah kedua putri pasangan Dwi Madijantoro dan Ululil Chusaida ini selalu dikeluarkan oleh lembaga yang sama. Awalnya, Nuri mengaku tidak ingin berkuliah di jurusan yang sama dengan saudaranya.Husna terlebih dahulu masuk Departemen Desain Produk Industri ITS lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Sementara itu, Nuri yang bermimpi masuk Departemen Desain Interior ITS tidak berhasil lolos di jalur SNMPTN maupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).“Ujung-ujungnya, saya mendaftar Departemen Desain Produk Industri ITS lewat jalur Mandiri dan kembali bertemu Husna,” kata Nuri sambil tertawa.Tak hanya itu, kegiatan yang mereka ikuti juga sama. Keduanya sama-sama pernah mengikuti short program di Kumamoto University, Jepang pada 2019. Mereka juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Desain Produk Industri (HIMA IDE) di departemen yang sama, yakni bidang Kewirausahaan.“Kami juga sering mengikuti kepanitiaan dan kegiatan di luar kampus yang sama,” cerita Nuri.Keduanya, tak cuma menjadi saudara tapi juga teman. Selama berkuliah di ITS, Nuri mengaku tidak pernah merasa sendiri dan kesepian. Pasalnya, Husna selalu ada di sampingnya untuk membantu.“Kami sering mengerjakan tugas bersama, saling menolong saat ada yang tidak dipahami, dan tentunya saling menyemangati,” kata gadis kelahiran Magetan, 25 Februari 1998 tersebut.Beberapa pengalaman lucu turut dibagikan Husna ketika menjadi mahasiswi di ITS. Pasangan kembar asal Madiun tersebut mengaku teman-teman kuliahnya kerap keliru ketika menyebutkan nama keduanya.“Karena sering tertukar namanya, acapkali kami dipanggil dengan sebutan ‘kembar’. Bahkan mungkin banyak yang tidak tahu nama kami,” kata Husna tertawa.Ke depan, saudara kembar ini memiliki target yang sama, yakni melanjutkan studi di luar negeri. Mereka berharap dapat terus bersama-sama dan menikmati waktu saat ini sebelum nantinya berpisah ketika bekerja.“Kami berharap dapat mencapai cita-cita yang kami mau dan sukses bersama,” kata Husna.Baca: Wisudawan Terbaik ITS Raih IPK 3,99 Dalam 3,5 Tahun, Ini Resep Suksesnya