Intip Pendidikan dan Karier 3 Anak Capres 2024

Jakarta: Kontestasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 membuat seluruh mata di Tanah Air menyorot kepada ketiga paslon tersebut. Tidak hanya ketiganya, namun juga kepada anggota keluarga mereka, tidak terkecuali sosok anak-anak dari ketiga paslon tersebut.Kisal, latar belakang pendidikan maupun karier putra dan putri ketiga sosok paslon ini juga belakangan menjadi sorotan masyarakat. Nah, dalam artikel kali ini, kita akan mengulas perjalanan tiga sosok anak calon presiden yang akan bertarung di pilpres 14 Februari 2024.Dari dunia hukum hingga fashion design, serta keterlibatan tiga sosok ini diri dalam kegiatan kampus dan organisasi. Mari kita telusuri perjalanan inspiratif Mutiara Annisa Baswedan, Didit Hediprasetyo, dan M. Zinedine Alam Ganjar yang dilansir dari akun Instagram @schotersMutiara Annisa Baswedan, atau yang akrab disapa Tia, merupakan anak pertama dari calon presiden Anies Baswedan. Tia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2020.Bukan hanya berprestasi di kelas, Tia juga menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat nasional hingga internasional. Salah satunya ia mewakili UI dalam ajang Harvard National Model United Nations (HMUN) tahun 2018.Tia juga menjadi USA 70th Youth Ambassador pada 2019 dan finalis Duta Muda ASEAN-Indonesia pada tahun yang sama. Kiprahnya juga terlihat dalam keikutsertaannya sebagai Best Position Paper Indonesia MUN pada tahun 2017.Didit Hediprasetyo, putra dari calon presiden Prabowo Subianto, memiliki latar belakang pendidikan di Parsons School of Design, New York, dan Paris. Dengan bidang keahliannya di fashion design, Didit telah mengukir prestasi cemerlang.Ia terlibat dalam berbagai event fashion dunia, seperti mengikuti Paris Fashion Week. Kesuksesannya tidak hanya terbatas pada dunia fashion, Didit juga pernah terlibat dalam proses mendesain edisi khusus BMW Individual Series 7 tahun 2012, designer di event Cité de I’architecture et du Patrimoine, Paris (2017), designer di event Paris Couture Week (2010), serta meraih Silver Thimble Awards pada tahun 2006.M. Zinedine Alam Ganjar, anak tunggal dari calon presiden Ganjar Pranowo, tengah meniti kariernya di dunia teknik industri. Mahasiswa aktif di Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak tahun 2020 ini terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, termasuk menjadi Team Leader of Customer Relations di AIESEC UGM.Selain itu, ia juga menjadi bagian dari Deputy of Human Resources Department di organisasi jurusannya, hingga mencapai posisi Vice Chairman di Esports Indonesia (PBESI). Alam juga mengukir prestasi di luar kampus sebagai Head of Strategy di Global Shapers Semarang World Economic Forum pada tahun 2022 dan Dutty Chairman di Indonesia Esports Association (IESPA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama. Alam juga meraih medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan pada tahun 2015.Semoga dengan latar belakang pendidikan dan karier dari anak tiga capres 2024 ini memberikan inspirasi, bahwa ketekunan, semangat, dan keberanian adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan, terlepas dari garis keturunan yang mereka miliki. Semoga kisah perjalanan mereka menjadi motivasi kita untuk terus berusaha dan menggapai impian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap individu memiliki potensi yang unik dan berbeda.