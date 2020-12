UNPAR Juarai Lomba Akuntansi Tingkat Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Prestasi kembali ditorehkan oleh para mahasiswa Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (FE Unpar). Tim Intangible Asset dari Program Studi Akuntansi meraih juara satu dalam ajang IPB Accounting Competition (AIC) 2020 beberapa waktu lalu.Anggota tim terdiri dari Annisa Maharani (2017130048), Felicia Valentina (2017130055), dan Sylvia Agustine (2017130156). Mereka sukses menyabet juara di dua kompetisi nasional yang berbeda.IAC 2020 merupakan perlombaan akuntansi berskala nasional yang diselenggarakan oleh IPB sebagai salah satu dari rangkaian IPB Tax and Accounting Fair (ITAF) 2020.Tema yang diusung yakni Forming Young Generation to be Clever, Creative and Productive in Digital Accounting Era in Facing Global Competition. Dalam pelaksanaannya, lomba ini diikuti oleh 16 tim terbaik dari berbagai universitas di Indonesia yang telah lolos pada tahap preliminary test pada 11 Oktober 2020.Sementara itu, tim lomba program studi akuntansi selaku tim grand place berhasil meraih juara ketiga pada kompetisi kompetisi Perbanas Institute Accounting Competition (PAC) XX yang berlangsung pada 27 Oktober dan 3 hingga 4 November 2020.PAC XX adalah kompetisi akuntansi berskala nasional yang diselenggarakan oleh Perbanas Institute Jakarta. Tema dari PAC yang diusung pada tahun ini adalah Light Up Your Accounting Excellence, Upgrade Your Accounting Proficiency, and Strengthen Your Future Accounting Career by Competing in Perbanas Institute Accounting Competition XX.Dalam pelaksanaannya, lomba ini bekerja sama dengan Certified Public Accountant (CPA) Australia. Perlombaan PAC XX ini diikuti oleh 40 tim dari berbagai universitas yang tersebar di seluruh Indonesia.(ROS)