Kisah Kevin Wisudawan Terbaik UI: Menerima Penolakan dan Bangkit Kembali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Universitas Indonesia meluluskan lima wisudawan berpredikat cumlaude Program Sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) pada Wisuda UI 2021/2022, Sabtu, 10 September 2022. Salah satunya, Muhammad Kevin Ardian dengan meraih IPK 3.82.Selain menjadi wisudawan dengan peraih IPK tertinggi, Kevin juga memiliki sederet prestasi selama menjadi mahasiswa FKUI. Di antaranya 3rd Place National Essay Competition Mulawarman Medical Fair 2020 (Scientific Essay Branch), Finalist of Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) FKUI 2021 (Activist Category), dan The Most Sciencetific University in AMSA-Indonesia Awards 2022 (AMSA-UI).Kevin mengatakan salah satu kunci menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadi wisudawan terbaik adalah selalu berusaha mengerjakan sesuatu dengan semaksimal mungkin dan memiliki target dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dia menyebut kunci penting yang harus dimiliki ialah konsisten melakukan sesuatu hal secara maksimal.Dia mengungkapkan salah satu tantangan menjadi mahasiswa berprestasi ialah menerima penolakan dan dapat bangkit kembali. Kevin bercerita ini terjadi saat awal mendaftar menjadi Asian Medical Students’ Association Universitas Indonesia (AMSA-UI).Kevin dieliminasi sebagai calon anggota. Namun, dengan tekad yang kuat dia mencoba mengajukan banding dan menunjukkan dirinya memiliki kapabilitas menjadi anggota."Saya membuktikan selama tiga tahun masa pengurusannya AMSA-UI dengan mendapatkan ‘The Most Scientific University’ secara berturut-turut,” ujar Kevin.Sebagai Vice Manager of Academic Divisions, Manager of Academic Division, dan Advisory Board AMSA-UI, Kevin juga mendapatkan kesempatan mewakili AMSA-UI maupun Indonesia di ajang nasional ataupun internasional. Seperti Asian Medical Students’ Conference di London, UK (2021) dan berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi Scientific Poster yang dihadiri paritisipan dari 40 negara. Selain itu, Kevin juga mengikuti kegiatan magang di rumah sakit pendidikan di Singapura (2019), Belanda (2021), dan Thailand (2022).Bagi Kevin, motivasi terbesar mendapatkan capaian yang sudah diraihnya adalah dukungan dari orang tua dan adiknya. Selain keluarga, dosen memiliki peran besar bagi Kevin, karena ilmu yang didapatkan dari buku akan sulit diaplikasikan tanpa ilmu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah diberikan oleh dosen selama menempuh pendidikan hingga saat ini.Kevin berharap tetap konsisten belajar mencapai sesuatu yang diinginkan, tetap amanah menjalankan tugas yang diberikan, tetap jujur melakukan suatu kegiatan, dan menjadi orang yang berguna bagi Indonesia dan dunia.