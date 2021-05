Mahasiswa FKG UI Raih Penghargaan Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia (UI) angkatan 2017 Yoses Rivano Bakara dan Shera Cynthia Islami berhasil meraih penghargaan pada 11th UiTM Dental Students’ Scientific Symposium. Ajang ini diselenggarakan oleh Fakulti Pergigian, Universitas Teknologi Mara, Malaysia secara daring."Harapan kami, sivitas akademika yang telah membawa nama FKG UI dapat memetik pengalaman berharga dari kompetisi ini. Terima kasih telah mengharumkan nama UI dan Indonesia di kancah internasional," kata Dekan FKG UI Lindawati S. Kusdhany, dalam keterangannya, Sabtu, 29 Mei 2021.Yoses Rivano Bakara meraih tiga penghargaan, yakni 1st prize Best Presenter pada kategori Internasional, 1st prize Poster Presentation kategori Magnolia 3 dan Best Poster Presentation. Pada kesempatan yang sama, Shera Cynthia Islami berhasil meraih 2nd prize Best Presenter pada kategori Internasional.11th UiTM Dental Students’ Scientific Symposium merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan di hadapan juri dan publik dari berbagai negara. Tahun ini, kegiatan tersebut bertema 'Dentistry Against All Odds, Revolutionizing Research and Practice'.Baca: IPB University Perbarui Kerja Sama dengan CIFOR-ICRAF Total peserta yang mengikuti perlombaan ini adalah 50 orang. Sebanyak 37 peserta berasal dari Malaysia serta 13 peserta berasal dari Jepang, Kamboja, India, dan Indonesia.Yoses mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul 'Universitas Indonesia Health Sciences Students Knowledge Regarding Human Papillomavirus-Related Oropharyngral Cancer', dalam bentuk e-poster. Penelitian membahas tentang tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat mengenai kanker orofaring dan keterkaitannya dengan salah satu faktor risiko yaitu Human Papillomavirus.Sementara Shera, mempresentasikan hasil penelitiannya berjudul 'The Role of Oral Health Awareness and Knowledge in Smoking Cessation Motivation: Adolescents in Jakarta' berbentuk e-poster. Shera membahas mengenai kesadaran dan tingkat pengetahuan mengenai bahaya merokok terhadap rongga mulut serta motivasi berhenti merokok pada remaja, khususnya siswa SMA di DKI Jakarta.(AGA)