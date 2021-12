Prilly Latuconsina Jadi Lulusan Terbaik, Begini Perjuangannya Mengerjakan Skripsi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris Prilly Latuconsina resmi menyandang gelar sarjana sarjana setelah menjalani wisuda pada Senin, 6 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, Prilly dinobatkan sebagai lulusan terbaik London School of Public Relations (LSPR)."Prilly Mahatei Latuconsina S.Ikom Best of the Best Graduate LSPR Communication & Business Institute angkatan 2021. Saya sangat bersyukur," ucap Prilly Latuconsina dalam bahasa Inggris di postingan Instagram @prillylatuconsina96, Selasa, 7 Desember 2021.Pemain film danur ini lulus kuliah dalam waktu 3,5 tahun. Prilly lulus dengan predikat cumlaude.Pencapaian aktris 25 tahun ini penuh perjuangan. Termasuk saat mengerjakan skripsi , di mana dia harus membagi waktu antara pekerjaan dan mengerjakan tugas akhirnya tersebut."Perjuangannya panjang banget tiga tahun setengah kuliah sambil syuting, sambil ngurusin bisnis, bukan pengalaman perjalanan yang mudah buat aku,” ungkap Prilly beberapa waktu lalu dalam konferensi pers virtual.Baca: Pejuang Skripsi Wajib Tahu, Ini Website yang 'Haram' Dikutip untuk Skripsi Bintang web series My Lecturer My Husband ini, menuturkan saat mengerjakan skripsi ia sampai mengorbankan waktu istirahatnya. Ia pun sempat sampai tidak tidur selama dua hari.Saat mengerjakan skripsi, bintang film DANUR itu benar-benar mengorbankan waktu istirahatnya. Bahkan Ia pernah tidak tidur selama dua hari."Nah pas bagian skripsi itu aku benar-benar lagi sibuk syuting, lagi syuting series setiap hari, pusing banget, benar-benar nggak ada waktu istirahat bahkan aku pernah nggak tidur dua hari juga," papar Prilly.“Terus kadang disela-sela syuting ada break aku nggak pakai break-nya, aku pakai untuk kerjain skripsi. Terus kadang sudah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi," lanjutnya.Prilly mengakui dirinya pernah sempat menyerah mengerjakan skripsi. Bahkan, ia mengakui dirinya sempat menangis sangkin capeknya."Jadi benar-benar aduh ada momen aku nangis terus mau nyerah. Cuma aku lihat perjalanan aku tiga tahun kebelakang di mana aku benar-benar ingin banget meneruskan kuliah," ungkapnya.