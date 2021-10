UI Kampus Terbaik di Indonesia Pada Rumpun Ilmu Sosial

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Depok: Universitas Indonesia (UI) menjadi kampus terbaik di Indonesia versi Time Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) By Subject 2022 pada rumpun Social Sciences. UI menempati peringkat 401-500 di dunia sekaligus menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang masuk top 10 di Asia Tenggara.Di Indonesia, UI unggul pada empat indikator penilaian dalam THE WUR by Subject 2022 . Keempat indikator tersebut yaitu Industry Income 97.8, International Outlook dengan skor 58.3, Teaching 31.8, dan Research 16.6. Bidang studi Social Sciences mencakup berbagai subjek.Subjek yang digunakan untuk membuat peringkat ini adalah Communication and media studies, Politics and international studies (including development studies), Sociology, dan Geography.Baca: Rektor UGM Mendadak Jadi Dosen di Kuliah Daring, Mahasiswa Spontan Nyalakan Kamera Pada bidang ilmu Engineering, UI menempati peringkat 601-800 di dunia, sekaligus menjadi terbaik kedua di Indonesia, dan berhasil masuk dalam Top 15 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Skor UI pada indikator Industry Income merupakan skor tertinggi dari indikator lainnya yaitu, 81.6. Di Indonesia, pada bidang ilmu ini, UI unggul pada indikator penilaian International Outlook 50.8 dan Teaching 29.1.Dekan Fakultas Teknik UI Hendri D.S. Budiono mengatakan pencapaian ini menempatkan FTUI sebagai salah satu institusi pendidikan teknik terbaik di Indonesia. Perhatian khusus FTUI diberikan terhadap usaha untuk meningkatkan peringkat internasional FTUI."Dari capaian riset dan pengmas, FTUI terus meningkat dari tahun 2017 – 2020, yaitu sebesar 63.3 miliar pada tahun 2020," ujar Budiono melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 oktober 2021.Ia menambahkan, beberapa hasil riset FTUI juga telah berhasil dikomersialisasi. Di antaranya ventilator darurat 'Covent-20', Propolis Indonesia, Flock Swab, dan masih banyak lagi.FTUI didukung oleh 250 dosen dan 172 karyawan tetap dan tidak tetap. Lebih dari 84 persen dosen atau 210 orang telah bergelar Doktor dari berbagai perguruan tinggi di luar negeri.