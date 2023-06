Seniman Tari Awardee LPDP Asal Sorong Lulus S2 di Amerika, Ini Kata Sri Mulyani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satu lagi prestasi membanggakan yang diraih penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) asal Sorong, Papua Barat Daya. Prestasi tersebut diraih seniman asal Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang menamatkan studinya di Master of Fine Arts (M.F.A) in Performance and Interactive Media Arts dari City University of New York."Mari kenalan dengan @darLane_litaay, sang seniman tari dari @isiyogyakarta_official yang berhasil menamatkan studi Master of Fine Arts (M.F.A) in Performance and Interactive Media Arts dari City University of New York @cunyedu," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam unggahannya di akun Instagramnya, @smindrawati, Rabu, 7 Juni 2023.Masih dalam unggahannya, Menkeu mengatakan, kegigihan Darlane dalam menekuni dunia tari telah membawanya mengelana berbagai negara di tiga benua. Ini menjadi bukti bahwa kesuksesan profesi seniman juga tak kalah dengan profesi lainnya."Yang lebih keren.., tentu adalah keinginan Darlane sendiri untuk mengajar seni di Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua @isbitanahpapua usai menamatkan studi di Amerika," imbuh Sri Mulyani.Di video dalam video yang diunggah Sri Mulyani , Darlane merayakan pecapaiannya dengan caranya sendiri yang unik, sesuai dengan passion-nya terhadap dunia tari – seperti kata orang bijak, do what you love, love what you do."Selamat @darlane_litaay atas prestasi yang luar biasa. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarmu, dan tentu juga Indonesia," ucap Sri Mulyani.City University of New York adalah universitas negeri yang ada di kota terbesar di negara Amerika Serikat yang menjadi mesin transformatif mobilitas sosial. Ini merupakan komponen penting dari sumber kehidupan Kota New York.Kampus ini didirikan pada tahun 1847 sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri gratis pertama.City University of New York saat ini memiliki 25 perguruan tinggi yang tersebar di lima wilayah kota New York. CUNY melayani 243.000 mahasiswa pencari gelar dari segala usia dan memberikan 55.000 gelar setiap tahun.Lebih dari 80 persen lulusan Universitas tinggal di New York, berkontribusi pada semua aspek kehidupan ekonomi, sipil, dan budaya kota serta mendiversifikasi tenaga kerja kota di setiap sektor. Misi bersejarah Universitas berlanjut hingga hari ini: memberikan pendidikan publik kelas satu kepada semua mahasiswa, tanpa memandang latar belakang atau latar belakang.Misi The City University of New York diwujudkan dalam undang-undang pendidikan negara bagian, Pasal 125, Bagian 6201, sebagai temuan dan maksud Badan Legislatif Negara Bagian New York.