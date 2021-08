Publikasikan 1.078 Artikel, Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi IPB Pecahkan Rekor Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bogor: Mahasiswa baru IPB University berhasil memecahkan Record Holders Republic dengan kategori 'Publication of Article in Several Media with The Most Author'. Pemecahan rekor ini melibatkan 1.576 mahasiswa baru pada Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) Angkatan 58 Mahardika Cakrabinaya Sekolah Vokasi IPB.President of Record Holders Republic (RHR), Lia Mutisari menyampaikan, rekor yang dicapai diharapkan dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi para mahasiswa baru. Sementara itu, Vice President Record Holders Republic (RHR) Halim Sugiarto menerangkan, kriteria rekor ini harus unik, memiliki spesialisasi tertentu, serta perlu kemampuan khusus untuk mengerjakannya dan punya nilai yang bermakna."Tetap dengan semangat tinggi dan menjaga protokol kesehatan, sangat luar biasa mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB University dapat memecahkan rekor dunia dan ini membuat tidak hanya Sekolah Vokasi IPB University saja, tetapi Indonesia juga berbangga," ujar Halim mengutip siaran pers IPB, Senin, 16 Agustus 2021.Dekan Sekolah Vokasi IPB, Arief Daryanto mengucapkan selamat dan bangga kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 58 yang tetap semangat. Bahkan mampu melahirkan ide dan kreativitasnya di tengah pandemi covid-19 dan berhasil memecahkan rekor."Saya kira ini merupakan kebanggan bagi mahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB University angkatan 58. Mudah-mudahan dengan pemecahan rekor ini membuat mahasiswa baru bisa bangga dengan pencatatan rekor dengan cara mempublikasikan 1.078 artikel," ujar Arief.Baca: Kisah Anak Tukang Cukur, Buktikan Lulus Taruna Akmil 'Tanpa Duit' Dosen IPB University itu menjelaskan, kegiatan MPKMB digelar pada 12-13 Agustus 2021 secara virtual. Kegiatan ini merupakan pembekalan dan orientasi untuk mengenalkan sistem akademik dan pembelajaran termasuk mengenalkan budaya akademik dan kemahasiswaan di Sekolah Vokasi IPB University.Kegiatan MPKMB turut diisi dengan mentoring yang menghadirkan Rektor IPB University Arif Satria, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto, serta talkshow bersama alumni sukses. Alumni sukses yang diundang antara lain Fahrizal Sukma, Vice President Divisi Writing PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Septian Jasiah Wijaya owner Waluya Wijaya Farm.Kegiatan MPKMB juga diisi dengan pengenalan dan penampilan dari Organisasi mahasiswa di lingkungan kampus, seperti Paduan Suara Mahasiswa D’Voice yang telah memiliki beragam prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian, Music of Vocation, dan diakhiri dengan penayangan video cover lagu Cinta Yang Tulus yang dipersembahkan oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Arief Daryanto.Pemecahan rekor ini sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter. Sebelumnya, MPKMB Sekolah Vokasi IPB University juga berhasil memecahkan rekor 'The Most Number of Mozaik Photos dan Images' dari Record Holders Republic (RHR).(AGA)