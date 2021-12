Mahasiswa Pascasarjana Unhas Raih Beasiswa di Kampus Top 3 Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pertanian Universitas Hasanuddin (Unhas), Hikmayani Iskandar berhasil menerima beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) bagi Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) 2021. Beasiswa ini merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek Dalam program tersebut, Hikmayani memilih Swedish University of Agriculture yang merupakan universitas terbaik ke-3 di dunia dalam bidang pertanian (agriculture) berdasarkan QS World University Rankings. Hikmayani menjelaskan, alasan dirinya mengajukan beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional.Beasiswa tersebut dipilih untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitas pada level internasional melalui pendidikan tinggi. “Saya melihat kesempatan dari program PKPI ini bertujuan untuk mencetak mahasiswa yang unggul, berwawasan internasional, memiliki publikasi internasional, dan pengalaman penelitian bersama peneliti luar negeri. Itu yang membuat saya tertarik untuk mendaftar,” kata Hikmayani dikutip dari laman Unhas, Jumat, 3 Desember 2021.Melalui beasiswa ini, seluruh kebutuhan selama menempuh pendidikan akan ditanggung, mulai biaya kuliah hingga biaya hidup. Hikmayani menceritakan, ia mendaftar beasiswa ini ketika sedang penelitian di Bogor dan berada di laboratorium untuk proses revisi jurnal bersama promotor dan co-promotor.“Beasiswa ini dibuka khusus untuk penerima beasiswa PMDSU. Saya melengkapi berkas dan menghubungi promotor saya, Prof. Herry Sonjaya, untuk mendapatkan izin mengikuti program ini. Beliau awalnya khawatir karena takut jika masa studi saya nantinya tidak sesuai dengan ketentuan PMDSU,” jelas Hikmayani.Sebelum mengikuti tahapan wawancara, Hikmayani telah submit dua jurnal internasional bereputasi dengan status under review, sehingga menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi.Swedish University of Agriculture menjadi pilihan Hikmayani, karena tertarik dengan reputasi perguruan tinggi ini. Saat menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan Unhas, Hikmayani membaca publikasi Prof. Goran yang berasal dari kampus ini.Giran pernah melakukan riset sapi Bali kerja sama dengan kampus di Bogor dan menghasilkan publikasi internasional Q1. Kemudian ia mencoba untuk menghubungi Prof. Goran yang akan menjadi supervisor saya di Swedish University of Agriculture bidang animal science."Saya meminta kesediaannya menjadi pembimbing dalam penulisan artikel ilmiah serta join reseaarch melalui program PKPI. Saya berharap dapat menghasilkan publikasi jurnal internasional dan meneliti bersama mahasiswa internasional di Swedish University of Agriculture,” kata Hikmayani.Hikmayani menuturkan rencana serta kontribusi yang kelak akan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikannya. Ia akan mengabdikan diri menjadi dosen dalam bidang peternakan.Beasiswa yang diterimanya akan menjadi jembatan untuk melakukan kolaborasi penelitian dan publikasi antara Unhas dan Swedish University of Agriculture.Baca juga: Fathinah Terpilih Wakili UI Ikut Program Innovation Fellows di Stanford University “Laboratorium Produksi Embrio In Vitro Fakultas Peternakan Unhas mulai meneliti dan mengembangkan sapi Bali Polled. Penelitian ini dipimpin oleh Dr. Hasbi beserta timnya yaitu Pro.f Herry Sonjaya dan Prof. Sudirman Baco. Ini merupakan kesempatan yang baik membuka peluang kerja sama Unhas,” kata Hikmayani.Di Swedish University of Agriculture, Hikmayani akan bergabung di laboratorium Molecular Genetics and Bioinformatics, Departement of Animal Breeding and Genetics.