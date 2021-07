ITS dan Universitas Trisakti Teken MoU Perkuat Penelitian dan Inovasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Trisakti (Usakti) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama bidang pendidikan. MoU ini menjadi langkah awal ITS bersama Usakti untuk bekerja sama dalam hal pengembangan inovasi, penelitian yang paten, dan kegiatan antarkampus.MoU ditandatangani Rektor ITS, Mochamad Ashari dan Rektor Usakti, Kadarsah Suryadi. Dalam sambutannya, Ashari mengatakan, kerja sama ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kedua pihak untuk meningkatkan pengembangan serta reputasi instansi di bidang pengembangan teknologi industri 4.0.“Sebagai langkah awal, kita perlu menjalin kerja sama dengan universitas lain, tidak hanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tetapi perlu juga dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” tutur Ashari, dikutip dari laman ITS, Kamis, 8 Juli 2021.Baca juga: ITS Siap Lanjutkan dan Perluas Kerja Sama dengan Jepang Guru besar Teknik Elektro ITS ini menyampaikan, MoU yang diprakarsai oleh dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Usakti ini sangat diapresiasi. “Jangan sampai MoU ini hanya berupa tanda tangan di atas kertas tanpa adanya implementasi lebih lanjut,” ucapnya.Ashari juga memberikan apresiasi kepada jajarannya dan para dosen ITS yang telah berhasil menggaet kerja sama dengan dosen dari universitas lain. Sehingga tidak hanya bekerja sama dengan dosen di seputar instansi ITS saja.Sementara itu Kadarsah mengatakan, sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan di antara kedua instansi, sehingga beberapa kegiatan sudah berjalan. “Saya kira kita semua mempunyai visi yang sama, yaitu menghasilkan para mahasiswa untuk menjadi lulusan yang bermanfaat, khususnya di perkembangan teknologi industri 4.0,” ujar mantan rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.Setidaknya, lanjut Kadarsah, lulusan yang akan dihasilkan nantinya adalah para profesional yang mengisi lapangan pekerjaan dan para entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan kedua instansi, yaitu sama-sama menuju entrepreneur university.(CEU)