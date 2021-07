ITS Siap Lanjutkan dan Perluas Kerja Sama dengan Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali melanjutkan dan memperluas kerja sama dengan Pemerintah Jepang. Hubungan ITS dan perguruan tinggi di Jepang semakin erat dalam pengembangan pada berbagai aspek, termasuk beasiswa hingga penelitian.ITS memaparkan beberapa bentuk kerja sama potensial yang telah dilakukan dengan berbagai pihak di Jepang untuk ke depannya dapat ditindaklanjuti. Paparan ini disampaikan saat kunjungan kehormatan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Surabaya secara daring, Rabu, 7 Juli 2021.Konsul Jenderal Jepang di Surabaya Takeyama Ken-ichi menyampaikan keinginannya untuk dapat membina hubungan baik dengan ITS dan mengembangkan proyek besar bagi ITS dan Indonesia.Rektor ITS, Mochamad Ashari mengatakan, bahwa selama ini hubungan baik telah terjalin antara ITS dan Jepang. Ashari memaparkan beberapa hal, yakni penghargaan yang diterima pihak ITS oleh Jepang, beasiswa bagi mahasiswa dan dosen pengajar, hingga produk penelitian yang saat ini tengah dikembangkan antara kedua belah pihak.Takeyama melanjutkan, Konjen Jepang melakukan kilas balik pada tahun 1980-an di mana berhasil dikembangkan proyek besar antara ITS dan Japan International Cooperation Agency (JICA). “Saya melihat adanya peluang menjanjikan, sehingga ITS dan Jepang kembali dapat menyukseskan suatu proyek besar ke depannya,” tegasnya dikutip dari laman ITS, Rabu, 7 Juli 2021.Baca juga: Sah, PPI Turki Jadi Perhimpunan Pelajar Berbadan Hukum Terkait peluang yang ada di ITS, Wakil Rektor IV ITS, Bambang Pramujati menjelaskan, adanya 10 pusat penelitian yang dimiliki ITS, termasuk keberadaan kawasan Science Techno Park (STP). Dikatakannya, pusat penelitian tersebut telah banyak menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta menorehkan berbagai prestasi.“Potensi ini yang diharapkan dapat bekerja sama lebih lanjut dengan perguruan tinggi di Jepang,” ungkapnya.Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS, Mohammad Nuh yang juga hadir menyampaikan tiga hal utama yang dapat dicapai sebagai harapannya atas kerja sama tersebut. Pertama, hubungan ITS dan perguruan tinggi di Jepang semakin erat dalam pengembangan pada berbagai aspek, termasuk beasiswa hingga penelitian.Kedua, bagi keluarga ITS yang telah kembali dari studinya di Jepang agar dapat terus menjalin hubungan baik serta kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi lain di Jepang. Ketiga, ITS dapat diarahkan untuk menjadi pusat pengembangan di Indonesia.“Tidak hanya bagi ITS, namun kerja sama yang dapat membuka peluang dan manfaat bagi Indonesia,” tuturnya.(CEU)