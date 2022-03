Telkom University Terima 2.000 Beasiswa IT Support Certificates dari Google

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Telkom University mendapat beasiswa Google Career Certificate. Google memberikan beasiswa IT Support Certificates untuk 2.000 mahasiswa, staf, dan dosen.Country Director Google Indonesia, Randy Yusuf, menuturkan Google memiliki program unggulan, yakni Grow with Google. Program ini di Indonesia berfokus pada lima pilar, yakni pemilik usaha, mahasiswa dan pencari kerja, developer dan start up, guru dan mahasiswa, serta kreator dan jurnalis.“Melalui program ini kami menawarkan sertifikat karier yang berfokus pada pembelajaran praktis yang dapat diselesaikan sesuai dengan yang ditentukan oleh masing-masing peserta dan dapat diakses pada platform coursera," kata Randy dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Maret 2022.Randy menuturkan pada pilar kedua pihaknya berfokus pada pencari kerja dan mahasiswa yang ingin meningkatkan skill yang dimiliki. Saat ini, Grow with Google juga membangun konsorsium rekrutmen bersama 40 mitra perusahaan dan berminat menerima lamaran pekerjaan dari pemegang sertifikat Google Career.Direktur Utama Yayasan Pendidikan Telkom, Sindhu Aryanto, menyebut Telkom Group memiliki misi yang sama dengan Google Indonesia yakni membangun talenta digital untuk masa depan. Sindhu menyebut Google Career Certificates merupakan program yang ditunggu baik untuk kalangan industri ataupun akademisi.“Salah satu yang terjadi di antara dunia industri dengan pendidikan adalah adanya gap kebutuhan dengan kompetensi yang tersedia dan ini adalah yang selalu ingin kami kejar," tutur Sindhu.Dia menyebut Google sudah mulai menjembatani untuk mengejar gap tersebut. Sindhu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas inisiatif Google Indonesia yang memilih Telkom University menjadi mitra pertama untuk memberikan beasiswa IT Support Certificate bagi 2.000 orang di Telkom University.Rektor Telkom University Adiwijaya menyambut baik kerja sama ini. Dia menyebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ke depan Indonesia membutuhkan lebih dari 15 juta talenta digital "Melalui kerja sama ini, Telkom University semakin siap untuk berkontribusi bagi bangsa dalam menghasilkan talenta-talenta digital bagi bangsa Indonesia," kata Adiwijaya.Dia juga berharap kerja sama yang terjalin antara Telkom University dan Google dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sivitas akademika untuk terus meningkatkan skill. Sehingga bersama-sama dapat menciptakan dan menjadi generasi unggul untuk bangsa Indonesia.Baca: Dorong Inkubasi Start Up, Tel-U Gabung 9 Kampus Terbaik APU