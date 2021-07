Webometrics, Telkom University Kembali Jadi PTS Terbaik di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Telkom University di pertengahan tahun 2021. Setelah menjadi satu satunya kampus di Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar peringkat Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2021.Predikat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik No. 1 di Indonesia kembali diraih Telkom University (Tel-U). Selain menjadi PTS pertama di Indonesia yang meraih akreditasi unggul, Tel-U juga berhasil menduduki peringkat 1001+ dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR).Tel-U menjadi satu-satunya PTS yang masuk sembilan besar bersanding dengan universitas terbaik di Indonesia yang semuanya adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN).Selain itu, berdasarkan Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR) 2022, Tel-U berhasil masuk dalam 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan overall score di angka 8.1, berdasarkan beberapa aspek penilaian diantaranya: Academic Reputation (5), Employer Reputation (6.2), Citation per Faculty (1.3), Faculty Student (24), International Faculty (4.8), dan International Students (2.4).Kali ini dilansir dari laman resmi www.webometrics.info. Tel-U kembali berhasil menempati peringkat pertama untuk PTS di Indonesia, sebagai perguruan tinggi yang memiliki kuantitas dan kualitas konten web yang baik. Sedangkan untuk keseluruhan, Tel-U menempati peringkat ke-7 di Indonesia serta peringkat ke 1.376 dunia versi Webometrics.Baca juga: Tel-U Masuk THE Young University Rankings 2021, Satu-satunya di Indonesia Webometrics merupakan sebuah pemeringkatan institusi pendidikan tinggi terbesar di dunia yang memberikan penilaian terhadap seluruh universitas terbaik di dunia melalui website. Pemeringkatan ini dinilai berdasarkan keterbukaan akses, jumlah peneliti atau dosen, dan jumlah publikasi yang mengutip informasi dari situs universitas tersebut dan diperbaharui setiap enam bulan.Rektor Telkom University, Adiwijaya mengatakan bahwa capaian yang diraih Tel-U dari tahun ke tahun merupakan bentuk komitmen Tel-U dalam memberikan mutu pendidikan yang baik untuk bangsa ini. Karena generasi emas yang menjadi visi bangsa ini dihasilkan dari perguruan tinggi berkualitas di dalamnya.“Ini merupakan sebuah komitmen kami untuk terus membuat mutu pendidikan tinggi di Indonesia lebih baik, dan semoga dari capaian ini bisa memotivasi seluruh sivitas akademika dalam memberikan yang terbaik untuk kampus ini dan untuk bangsa Indonesia.” Ucap Adiwijaya.Ucapan terima kasih disampaikan Adiwijaya kepada seluruh sivitas akademika yang telah mengharumkan nama Tel-U baik secara nasional dan Internasional. “Terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah bekerja keras dalam mengharumkan nama Tel-U, di tengah pandemi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa terus mencetak generasi yang baik untuk bangsa ini,” ucapnya.(CEU)