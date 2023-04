Keren! 9 Mahasiswi Untar Terima Beasiswa IISMA 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Daftar 9 Mahasiswi Untar Penerima IISMA 2023:

Sharon Marilyn - Sussex University Caecilia Patrice Yonandi - Edinburgh University Kharisma Putri Anugerah - Sapienza University of Rome Esperansya Desmonda Woen - Nanyang Technological University Samantha Elizabeth Fitzgerald - University of Waterloo Helen Angelina - Nanyang Technological University Ashley Eugenia Colette - Korea University Sheillya Khonada - University of Leeds Annabelle Kael Tanady - Taiwan Tech

Jakarta: Sebanyak sembilan mahasiswi Universitas Tarumanagara (Untar) berhasil meraih beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2023. Seluruh penerima IISMA 2023 yang berasal dari Untar ini adalah mahasiswi yang kelak meneruskan perjuangan Ibu Kartini.Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan mengucapkan selamat kepada 9 Srikandi Untar yang telah lolos dalam seleksi IISMA 2023. "Kejar impian dengan menempuh studi di luar negeri sebagai implementasi program MBKM menuju world class university," kata Agustinus, Sabtu, 29 April 2023.Sebagai salah satu universitas unggulan di Jakarta, kampus mitra beasiswa OSC Medcom.id ini terus mendorong peserta didiknya untuk menjadi SDM yang unggul mengikuti jejak RA. Kartini dan Ki Hajar Dewantara. Salah satu penerima beasiswa adalah Samantha Elizabeth Fitzgerald yang memaknai perjuangan Kartini sebagai simbol bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa dimiliki siapa saja yang mau berusaha.Termasuk untuk dirinya yang punya kesempatan dan mampu memperoleh beasiswa IISMA ke University of Waterloo, Kanada. “Sebagai salah satu perempuan yang terpilih sebagai IISMA Awardee, saya berharap dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, untuk mengejar impian mereka dan melampaui status quo,” ujar mahasiswi Fakultas Hukum ini.Samantha juga menyampaikan pesan untuk perempuan-perempuan Indonesia agar menyadari begitu istimewanya diri mereka serta terus saling mendukung, berani untuk tampil, bertindak, dan mengejar mimpi. IISMA sendiri adalah program beasiswa unggulan yang didanai pemerintah, dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek.Program ini mendanai mahasiswa sarjana Indonesia untuk program mobilitas di universitas mitra terkemuka di luar negeri selama satu semester.Salah satu penerima beasiswa IISMA Esperansya Desmonda Woen, juga meraih Juara I Individual pada ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) Indonesia Business Challenge.“Belajar di luar negeri, menjadi representasi Indonesia di tingkat internasional bisa dilakukan semua perempuan. Gender, stigma, ataupun stereotip bukan dan jangan sampai menjadi batasan mimpi dan cita-cita seorang perempuan,” ujar Esperansya yang akan melanjutkan kompetisi ke babak Grand Final ICAEW China and Southeast Asia Business Challenge 2023 pada 13 Mei 2023 ini.