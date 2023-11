Safety Riding

Trik Naik Motor Dual Purpose Buat Harian ke Kantor, Perhatikan!

Ekawan Raharja • 27 November 2023 21:59



Palembang: Naik motor dual purpose sebagai sarana transportasi ke kantor sehari-hari memang memberikan kesan gagah dan sporty. Namun penunggang kuda besi ini harus paham bahwasanya motor ini didesain untuk melewati jalanan aspal dan non-aspal, sehingga harus diperhatikan kondisi dan cara berkendaranya. Ketika berkendara di trek on road dengan ban dual purpose, dibutuhkan juga teknik yang tepat untuk mengendarai motor tersebut. Main Dealer Yamaha PT. Thamrin Brothers (Sumatera Selatan & Bengkulu) kemudian membagikan tips mengendarai motor dual purpose untuk sehari-hari: Perhatikan kondisi motor dalam keadaan baik sebelum berkendara, yang meliputi rem, lampu-lampu yaitu lampu depan, belakang, sein, hazard. Bagian-bagian dari motor tersebut berfungsi penting dalam melancarkan kegiatan berkendara, sehingga perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Gunakan kelengkapan berkendara yang wajib digunakan seperti helm, sepatu tertutup, jaket, celana panjang, sarung tangan. Selain itu, bawa surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. Lakukan riding position yang tepat, gaya berkendara disesuaikan untuk berkendara di jalanan on road misalnya teknik berbelok lakukan dengan cara lean with the bike (tubuh pengendara sejajar dengan motor). Ataupun jika diperlukan teknik lean out yang tidak terlalu over (badan terlalu keluar dari body motor). Kuasai penggunaan stang atau handlebar motor trail yang lebar. Posisi tangan rileks dengan posisi duduk menyesuaikan dengan tinggi badan, hindari terlalu maju dan ke belakang. Ini akan mempengaruhi keleluasaan saat berbelok, dan hindari menyelip di antara kendaraan yang kondisinya berjarak sempit sebab akan mudah tersangkut kendaraan lain. Perhatikan kondisi ban yang dilihat dari ketebalan kembangan agar layak dan ideal digunakan di jalan on road, serta tekanan ban sesuai ukuran yang disarankan. Untuk kecepatan disesuaikan dengan kondisi jalan. Hindari melakukan pengereman yang mendadak dan keras karena ban dual purpose yang tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk berkendara di jalanan on road mempunyai grip yang kurang dibanding ban spesifikasi on road. Berhati-hati di musim hujan dimana jalanan menjadi licin, karenanya kurangi kecepatan dan lakukan jarak henti atau pengereman lebih jauh. Jangan lupa gunakan jas hujan model celana dan atasan ketika berkendara di musim hujan.

Palembang: Naik motor dual purpose sebagai sarana transportasi ke kantor sehari-hari memang memberikan kesan gagah dan sporty. Namun penunggang kuda besi ini harus paham bahwasanya motor ini didesain untuk melewati jalanan aspal dan non-aspal, sehingga harus diperhatikan kondisi dan cara berkendaranya.



Ketika berkendara di trek on road dengan ban dual purpose, dibutuhkan juga teknik yang tepat untuk mengendarai motor tersebut. Main Dealer Yamaha PT. Thamrin Brothers (Sumatera Selatan & Bengkulu) kemudian membagikan tips mengendarai motor dual purpose untuk sehari-hari: Perhatikan kondisi motor dalam keadaan baik sebelum berkendara, yang meliputi rem, lampu-lampu yaitu lampu depan, belakang, sein, hazard. Bagian-bagian dari motor tersebut berfungsi penting dalam melancarkan kegiatan berkendara, sehingga perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Gunakan kelengkapan berkendara yang wajib digunakan seperti helm, sepatu tertutup, jaket, celana panjang, sarung tangan. Selain itu, bawa surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. Lakukan riding position yang tepat, gaya berkendara disesuaikan untuk berkendara di jalanan on road misalnya teknik berbelok lakukan dengan cara lean with the bike (tubuh pengendara sejajar dengan motor). Ataupun jika diperlukan teknik lean out yang tidak terlalu over (badan terlalu keluar dari body motor). Kuasai penggunaan stang atau handlebar motor trail yang lebar. Posisi tangan rileks dengan posisi duduk menyesuaikan dengan tinggi badan, hindari terlalu maju dan ke belakang. Ini akan mempengaruhi keleluasaan saat berbelok, dan hindari menyelip di antara kendaraan yang kondisinya berjarak sempit sebab akan mudah tersangkut kendaraan lain. Perhatikan kondisi ban yang dilihat dari ketebalan kembangan agar layak dan ideal digunakan di jalan on road, serta tekanan ban sesuai ukuran yang disarankan. Untuk kecepatan disesuaikan dengan kondisi jalan. Hindari melakukan pengereman yang mendadak dan keras karena ban dual purpose yang tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk berkendara di jalanan on road mempunyai grip yang kurang dibanding ban spesifikasi on road. Berhati-hati di musim hujan dimana jalanan menjadi licin, karenanya kurangi kecepatan dan lakukan jarak henti atau pengereman lebih jauh. Jangan lupa gunakan jas hujan model celana dan atasan ketika berkendara di musim hujan.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id (UDA) Naik motor dual purpose sebagai sarana transportasi ke kantor sehari-hari memang memberikan kesan gagah dan sporty. Namun penunggang kuda besi ini harus paham bahwasanya motor ini didesain untuk melewati jalanan aspal dan non-aspal, sehingga harus diperhatikan kondisi dan cara berkendaranya.Ketika berkendara di trek on road dengan ban dual purpose, dibutuhkan juga teknik yang tepat untuk mengendarai motor tersebut. Main Dealer Yamaha PT. Thamrin Brothers (Sumatera Selatan & Bengkulu) kemudian membagikan tips mengendarai motor dual purpose untuk sehari-hari: