Ini Keunggulan Tune Up Mobil Tanpa Bongkar Mesin

Jakarta: Seiring perkembangan teknologi, kini perawatan kendaraan seperti tune up mobil tidak perlu dengan melakukan pembongkaran komponen-komponen mesin.Tune up tanpa bongkar mesin ini juga didukung bahan-bahan chemical yang bertujuan untuk mengangkat kotoran dan karbon yang menjadi penyebab performa mesin menurun.Tune up tanpa membongkar mesin ternyata memiliki banyak kelebihan dibanding tune up dengan membongkar bagian mesin. Beberapa keunggulannya seperti menghindari potensi kerusakan komponen, pengerjaan lebih cepat, hingga biaya yang lebih murah.Pemilik Dokter Mobil , Lung Lung menjelaskan tune up di bengkel miliknya dilakukan tanpa pembongkaran karena menghindari resiko kerusakan yang justru membuat konsumen harus mengeluarkan biaya ekstra."Kalau tune up yang dibongkar, packing, seal semuanya dibuka, nah itu ada potensi sealnya rusak sehingga bayar lebih ekstra. Makanya tune up di kita nggak pakai bongkar sehingga sudah pasti tidak merusak packing dan seal. Jadi yang sewajarnya aja kita bongkar. Karena kalau bersihin injektor kan injektor portnya dicabut, nah kan ada injektor seal tuh, kalau dudukannya nggak benar bisa masuk angin. Biasanya malah tambah ngaco," kata Lung Lung, Kamis, 24 Maret 2022 di bengkel Dokter Mobil Depok.Ia menambahkan, dengan teknologi dan chemical yang ada saat ini, tune up tanpa pembongkaran pun hasilnya sama dengan yang dibongkar. "Kalau yang nggak dibongkar (tune up) karena saat ini teknologi dan chemical lebih bagus sebenarnya sama aja hasilnya dengan yang bongkar," sambungnya.Lebih lanjut, secara umum, tune up jet clean tanpa bongkar mesin yang ditawarkan Dokter Mobil lebih kepada efisiensi dan pengerjaan cepat sehingga konsumen menunggu lebih cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya ekstra."Kalau bongkar kan udah pasti ada biaya jasa bongkar, sedangkan tanpa bongkar, satu lebih cepat, dua lebih standar, tiga resiko lebih rendah, dan lebih murah juga. Makanya kita maunya tanpa bongkar, sampai AC pun kita tanpa bongkar sebisa mungkin. Memang nggak semua mobil, ada beberapa mobil yang memang didesain harus dibongkar (AC)," beber Lung Lung.