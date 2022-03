Mengenal Tune Up Jet Clean, Inovasi Perawatan Mobil untuk Mengoptimalkan Performa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bengkel Dokter Mobil memperkenalkan tune up jet clean yang merupakan inovasi layanan perawatan kendaraan , khususnya untuk mengembalikan performa mesin seperti baru.Teknologi tune up jet clean merupakan salah satu pilihan bagi konsumen untuk mengoptimalkan performa mesin dan memperpanjang usia pakai mobil.“Produk ini merupakan teknologi perawatan yang menyeluruh dalam ruangan bakar mobil. Dengan adanya teknologi ini ruang bakar semakin optimal sehingga bisa menghasilkan performa seperti layaknya mobil baru,” ujar Lung Lung pendiri Dokter Mobil.Selain fungsi tersebut, tune up jet clean juga berfungsi untuk menghindari resiko kerusakan yang lebih parah jika mobil mengalami gangguan mesin. Lung Lung menjelaskan penggunaan mobil setiap hari akan menghasilkan kerak karbon dari hasil pembakaran."Tune up jet clean di Dokter Mobil sendiri mulai dari pembersihan piston, valve dan intake, injector, throttle body, catalytic converter dan EGR untuk mobil diesel,” jelas Lung Lung.Tune up jet clean Dokter Mobil pada dasarnya membersihkan seluruh bagian yang berhubungan dengan ruang bakar. Hal ini berfungsi untuk menambah efisiensi bahan bakar dan mengembalikan performa tenaga mobil. Selain itu, keluhan seperti brebet, akselerasi kurang responsif dan tenaga mesin loyo bisa dioptimalkan kembali.“Pembersihan ruang bakar itu secara menyeluruh, karena jika pembersihan hanya satu dua bagian dan tidak menyeluruh atau maksimal maka biasanya tidak ada pengaruh atau efek sebelum dan sesudahnya. Dokter Mobil saat ini sudah terstandarisasi juga terdapat SOP yang berlaku untuk pengerjaan tune up jet clean, tuntas dari depan sampai belakang bagian mobil,” pungkas Lung Lung.Lung Lung memastikan kualitas pengerjaan dan layanan tune up jet clean akan sama di seluruh cabang Dokter Mobil. Mulai dari equipment dan teknologi yang digunakan, SOP, proses pengerjaan, hingga cairan-cairan yang digunakan.“Tune up jet clean di Dokter Mobil ada dua tipe, yaitu performance dan ultimate. Yang membedakan adalah tune up ultimate dilakukan penambahan setting ECU untuk settingan yang mesinnya standar dapat dioptimalkan. Serta dapat menyesuaikan kebutuhan dan keinginan customer, jika customer ingin mobilnya tambah kencang atau irit BBM-nya bisa kita setting,” beber Lung Lung.Adapun biaya untuk pengerjaan tune up di Dokter Mobil mulai dari harga Rp1,2 juta hingga Rp2,4 juta tergantung jenis mobil. Untuk lama pengerjaan rata-rata hanya sekitar satu jam.