Mengenal Simbol & Kode di Tuas Wiper Mobil Zaman Now

Ekawan Raharja • 29 Januari 2024 09:05



Jakarta: Wiper menjadi fitur yang krusial bagi pengemudi mobil di musim hujan. Seiring dengan perkembangan zaman, fitur wiper pun berkembang dan ini ditunjukan dengan banyaknya kode di tuas wiper mobil. Pengemudi bisa menemukan tuas wiper di sebelah kiri untuk mobil-mobil buatan Jepang, sedangkan untuk mobil-mobil Eropa diletakan di sebelah kanan. Di tuas wiper terdapat beberapa simbol yang memiliki fungsi berbeda-beda, sehingga kamu harus memahami arti simbol tersebut. Toyota, melalui situs resminya, memberikan penjelasan mengenai simbol dan kode yang ada di tuas wiper: 1. Mist Simbol atau tulisan Mist ini biasanya ditaruh di paling atas. Mist adalah pengoperasian wiper yang hanya sekali sapuan setiap kali diaktifkan. Untuk mengaktifkannya dari posisi OFF, Anda hanya perlu menggeser tuas wiper ke atas satu kali saja. Setelah itu, begitu dilepas per akan membuat tuas kembali ke posisi OFF. Mist digunakan kalau cuma ada titik-titik air hujan di kaca depan. 2. Intermittent Fungsi ini ditulis menggunakan simbol "INT" yang merupakan singkatan dari Intermitten. Mode intermittent digunakan ketika titik-titik air yang jatuh di kaca depan belum cukup banyak untuk dihapus dengan sapuan wiper pada mode paling lambat sekalipun. Untuk pengoperasiannya, Anda tinggal geser tuas wiper dari OFF ke posisi INT. Pada mode intermittent ini wiper bergerak menyapu kaca depan dalam interval waktu tertentu. Pada beberapa mobil dibekali fitur pengatur kecepatan intermitten, dari yang paling lambat hingga cepat. Ciri pengaturan intermittent ini adalah tanda segitiga yang dibagi dalam beberapa kotak. Semakin besar kotak berarti semakin lama pula interval wiper bekerja. Cara mengaturnya biasanya dengan memutar switch di ujung tuas pengoperasian wiper. 3. LO dan HI Simbol LO dan HI untuk pengaturan wiper yang bekerja terus-menerus tanpa jeda. Bedanya antara LO dan HI ada pada kecepatan gerakan wiper. Posisi LO digunakan ketika hujan deras turun. Ketika hujan semakin deras dan visibilitas mulai berkurang, gunakan posisi HI. 4. AUTO Simbol AUTO tidak ada di setiap mobil. AUTO ini berarti wiper bekerja otomatis karena dibekali teknologi rain sensing wiper. Dengan teknologi wiper otomatis, kecepatan gerakan wiper diatur komputer mobil agar sesuai dengan banyaknya air hujan yang mengenai kaca mobil. Wiper otomatis menggunakan sensor infra merah yang biasanya dipasang di bagian dalam kaca depan sebelah atas, tepat di belakang spion dalam. 5. REAR Buat mobil yang ada wiper di kaca belakang, pengaturannya juga ada di tuas wiper. Biasanya ada tulisan REAR sebagai pembeda. Untuk mengaktifkannya, umumnya dengan memutar knop yang ada di ujung tuas. Anda bisa mengaktifkan wiper atau menyemprotkan air wiper atau washer di kaca belakang. 6. Pembersih Kaca Depan Satu lagi bagian penting tuas wiper adalah fungsi untuk menyalakan air pembersih kaca depan. Cara mengaktifkannya mudah, cukup tarik tuas ke arah Anda dan air pembersih kaca depan akan disemprotkan. Sekaligus, wiper juga akan aktif menyeka air yang disemprotkan untuk membersihkan kaca depan tersebut.