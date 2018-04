Beda All New Vario 150 dan All New Vario 125

Honda baru saja merilis All New Vario 150 dan All New Vario 125. Keduanya mendapatkan perubahan tampilan secara menyeluruh dibandingkan model sebelumnya.Meski secara desain sama, keduanya tetap punya sejumlah perbedaan. AHM menyebutkan ingin memberikan opsi berbeda yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Lalu apa saja bedanya?Pertama tentu kapasitas mesinnya, 149,3 cc berbanding 124,8 cc. Output tenaga pun beda, 12,9 Hp berbanding 10,9 Hp, torsi pun begitu 13,4 Nm dan 10,8 Nm.Lalu fitur. All New Vario 150 mendapatkan kunci keyless dengan alarm dan answer back. Sedangkan All New Vario 125 hanya alarm dan answer back, tanpa keyless system. Lalu cakram depan model gelombang (Vario 150) dan bulat biasa (Vario 125).Kemudian pilihan warnanya, All New Vario 125 lebih atraktif dengan bodi berlapis striping menarik dengan opsi merah, hitam, putih merah dan putih biru. All New Vario 150 dengan tiga warna doff yakni merah, hitam dan silver serta warna putih.Selanjutnya jumlah varian, All New Vario 150 hanya ada satu varian saja yang sudah dilengkapi dengan CBS (combi brake system) dan ISS (idling stop system), kalau All New Vario 125 ada opsi CBS-ISS dan CBS saja.Terakhir soal harga, untuk All New Vario 150 di angka Rp22,5 juta. Sedangkan All New Vario 125 berlabel Rp19,2 juta dan Rp19,9 juta, harga harga tersebut sudah on the road Jakarta.(UDA)