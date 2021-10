TVS Ntorq 125 Tawarkan Konektivitas Antara Pengemudi & Motor 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ERA)

Jakarta: TVS kembali meramaikan pasar sepeda motor di Indonesia dengan menghadirkan TVS Ntorq 125. Skuter matik (skutik) ini siap bermain di segmen gemuk pasar otomotif nasional dengan menawarkan konektivitas SmartXonnect yang mereka tawarkan.SmartXonnect merupakan sebuah fitur yang memungkinkan ponsel pengendaranya berkoneksi dengan Ntorq 125 melalui sambungan bluetooth. Koneksi ini memungkinkan pengendaranya untuk mengatur fitur yang diinginkan di dalam digital speedometer, yaitu dengan 60 fitur seperti bantuan navigasi, menyimpan kecepatan terbaik, mencatat waktu putaran, menampilkan kekuatan baterai ponsel, menunjukan lokasi terakhir parkir, peringatan untuk servis, trip meter, dan pengaturan mode berkendara seperti street atau sport.Selain itu, kenyamanan penumpang juga ditunjang oleh Ntorq 125 melalui eksternal fuel fill, USB charger, bagasi dengan kapasitas 22L, dan EZ Centre Stand yang sudah dipatenkan oleh pihak pabrikan. Kemudian untuk mendukung berkendara disematkan as pass by switch, dual slide steering lock yang berguna saat di parkiran padat, parking brakes, dan engine kill switch.Para insinyur pabrikan asal India tersebut juga mengakui untuk desain skuter matik 125 cc ini terinspirasi dari pesawat siluman yang kemudian disadur ke model aerodinamis dan lampu LED belakang yang menjadi ciri khas skutik ini. Penempatan body tajam menjadi daya tarik untuk menegaskan kesan sporty, desain knalpot yang kekar, design headlamp agresif, floorboard bertekstur, dan pelek racing bergaya diamond cut memberikan ciri khas dibandingkan motor 125 cc lainnya yang ada di pasaran.Jantung pacu skutik mungil ini dilengkapi dengan mesin 125 cc 3-katup CVTi-REVV dengan tenaga tidak kurang dari 9,25 daya kuda @ 7.000 rpm dan torsi hingga 10,5 Nm @ 5.500 rpm. Pihak pabrikan mengklaim sepeda motor memiliki kecepatan maksimal di 95 kilometer per jam.Ntorq 125 kini sudah ditawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harga Rp19,2 jutaan (on the road DKI Jakarta). Konsumen nanti bisa memilih warna Biru Metalik atau Abu-Abu Metalik, sesuai dengan kesukaan mereka.Keberadaan Ntorq 125 ini bisa menjadi alternatif bagi konsumen yang inginkan Honda Vario 125. Dari segi desain jelas berbeda, dan kemudian dari harga juga lebih terjangkau karena Vario 125 ditawarkan dengan harga mulai dari Rp21 jutaan (on the road DKI Jakarta).