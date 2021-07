Motor Baru

Kymco Like 150 S Siap Menghadang Vespa S

Ekawan Raharja • 27 Juli 2021 15:00









Taipe: Keseriusan Kymco untuk memperdalam segmen skuter matik (skutik) semakin serius. Kali ini mereka menghadirkan skutik Like 150 S dengan nuansa retro.



Model ini masih hadir seperti saudara kembarnya, Like 150 R, yang sudah terlebih dahulu dipasarkan. Namun ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan agar ada perbedaan dengan antara Like 150 S dan Like 150 R.



Model Like 150 S secara keseluruhan juga memiliki desain body yang tidak jauh berbeda dengan Like 150 R. Akan tetapi Like 150 S memiliki desain lampu depan lebih ramping yang membuat skutik merek Taiwan ini tampak lebih stylish. Selain itu, model Like 150 S memiliki tampilan cluster meter baru, handle belakang dengan desain baru, knalpot baru, serta trim hitam bisa ditemukan di pipa knalpot, fork depan, ventilasi depan, bezel lampu depan, dan kaca spion.



Sebagai pemanis, Like 150 S diberikan warna khusus dengan oranye yang segar. Warna itu tampak menyatu dengan aksen perak dan trim hitam di beberapa bagian tadi.



Dari segi jantung pacu, tidak ada perubahaan yang terjadi karena masih mengandalkan mesin bersilinder tunggal 149,8 cc yang mampu memproduksi tenaga sebesar 13,3 daya kuda. Tenaga tersebut disalurkan ke roda melalui CVT.



Di sisi lain, Like 150 S sudah memanfaatkan sasis baru untuk meningkatkan sensasi berkendara. salah satunya adalah bobotnya kini berkurang 5 kilogram jika dibandingkan dengan Like 150 R.



Jika dilihat dari segi model, Like 150 S layak menjadi lawan yang sepadan untuk Vespa S. Sayangnya merek asal Italia ini hanya membekali model S dengan mesin 125 cc i-Get.



(ERA)