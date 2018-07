Panigale V4 S Bekas World Ducati Week, Dilelang

Ducati sukses menggelar kegiatan World Ducati Week 2018 di Sirkuit Misano, Italia akhir pekan lalu. Ajang kumpul akbar pengguna Ducati global ini diramaikan 90.000 orang, dan salah satu acara menariknya adalah Race of Champions.Kegiatan ini melibatkan pembalap-pembalap Ducati dari berbagai ajang dunia, seperti MotoGP dan World Superbike. Mereka menggunakan motor Panigale V4 S, yang sudah diberi corak livery tim balap yang dibelanya.Motor ini digunakan oleh Andrea Dovizioso, Marco Melandri, Troy Bayliss, Jorge Lorenzo, Michele Pirro dan lainnya. 12 motor yang dipakai pun dilelang lewat situs eBay, seperti dituliskan Asphalt and Rubber.Sejauh ini sudah banyak tawaran yang masuk. Hingga Senin (23 Juli 2018) kemarin, motor Troy Bayliss punya harga tawar yang paling tinggi, angkanya mencapai 82.700 poundsterling (Rp1,5 milyar). Mungkin saat ini angka itu sudah membesar lagi.Tunggangan eks Dovizioso sudah ditawar 41.000 poundsterling (Rp772,7 jutaan), lebih mahal dari bekas Lorenzo yang masih diangka 40.700 poundsterling (Rp767 jutaan). Sementara motor pemenang Race of Champions yakni milik Michele Pirro tawaran tertingginya 40.150 poundsterling (Rp756,7 jutaan).Ducati Panigale V4 merupakan superbike terbaru Ducati, yang mengusung teknologi mesin V4 dari motor balap MotoGP mereka. Panigale V4 S merupakan tipe menengah, yang dibanderol dengan angka 27.900 poundsterling (Rp525,8 jutaan).(UDA)