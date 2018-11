Bikers Indonesia Dominasi Parade 115 Tahun Harley-Davidson

Harley-Davidson baru saja merayakan 115 tahun awal September 2018. Uniknya saat parade motor Harley-Davidson berlangsung, banyak bikers dari Indonesia.Founder Harley Owner Group (HOG) Anak Elang Chapter, Sahat Manalu, menjelaskan banyak bikers Indonesia datang ke perayaan 115 tahun Harley-Davidson. Bahkan diakui rombongan bikers Indonesia merupakan rombongan non-Amerika Serikat terbesar yang ikut serta."Di acara itu, dealer Anak Elang mendukung HOG, ada 35 motor sekitar 60 orang.Kemudian ada juga HDCI yang lebih banyak. Jadi kita bergabung dan jadi kontingen terbesar di luar bikers Amerika Serikat," ujar Sahat Manalu Sabtu (17/11/2018) di Lanud Rumpin Bogor.Menurut pria yang juga menjabat Dealer Principal Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta itu menjelaskan bikers Indonesia datang dari berbagai wilayah menuju Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Ada yang datang dari New York, Texas, dan Washington kemudian touring menuju Kota Milwaukee."Mereka sewa sepeda motor dari masing-masing kota, kemudian touring menuju Milwaukee."Selama di Milwaukee, agenda para bikers memiliki agenda utama mendatangi seremonial ulang tahun 115, berkunjung me museum, dan parade motor-motor Harley-Davidson."Parade ini tampil kelihatan banyak kita, seperti pawai 17-an, puluhan ribu motor riding di Kota Milwaukee."(UDA)