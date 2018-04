Custom Bike Contest Seri Kedua Bakal Sambangi Medan

Kualitas custom bike garapan builder di banyak daerah di Indonesia, mengalami peningkatan cukup pesat dari tahun-tahun ke tahun. Terbukti di seri pertama penyelenggaraan custom bike contest di Suryanation Motorland Battle (SMB) Palembang, membuat tim juri sempat kebingungan menentukan pemenang.Melanjutkan seri kedua penyelenggaraannya, kini giliran para builder di Sumatera Utara yang akan adu karya terbaik. SMB akan mampir ke kota Medan pada Sabtu (28//4/2018) diyakini akan sanggup menuai antusias yang juga besar. Apalagi mengaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan SMB di Medan selalu ramai.“Ibukota Sumatera Utara ini masih kami pilih sebagai salah satu kota utama pelaksanaan acara SMB. Tahun lalu kehadiran kami mendapatkan respon yang sangat bagus dari pecinta custom culture di sana. Di 2018 ini kami juga berharap bisa kembali melihat kreatifitas ala ‘Anak Medan’ dalam meng-custom motor mereka,” ucap Suryanation Motorland Committee, Hendyanto melalui keterangan resminya.Tidak akan berbeda jauh dengan penyelenggaraan di kota pertama, Medan juga akan mengemas beberapa acara menarik. Di antaranya rolling thunder, games, pop up booth dan yang sudah pasti ditunggu yaitu custom bike contest.Sejumlah kelas yang akan dipertandingkan di acara ini adalah kelas di bawah 250 cc dengan beberapa kategori chopper/bobber, scrambler/tracker, cafe racer, street cub/choppy cub, sport FFA. Kemudian kelas di atas 250 cc di antaranya chopper/bobber, scrambler/tracker. Lalu ada juga special class seperti free for all, classic scooter, matic custom, classic bike dan collaboration concept.Custom bike contest ini tentu saja bukan sekadar memajang hasil karya jagoan lokal maupun jawara custom dari wilayah lain. Para juri kawakan yang sudah malang melintang dan sohor dalam dunia roda dua seperti Lulut Wahyudi (Retro Classic Cycle Yogyakarta), Bimo Hendrawan (Bimo Custombikes Jakarta), dan Indra Pranajaya (Razzle Dazzle Chopper Works Bandung) akan menilai motor peserta dan memilih motor terbaik sebagai pemenang.Item acara lain yang membuat penyelenggaraan SMB bakal lebih seru, ada suguhan ‘live workshop’ yang tahun ini diisi oleh beberapa selebriti roda dua. Seperti Yus Tattoo yang akan mendemonstrasikan seni rajah tubuh. Lalu Katros Garage yang akan memberikan live demo mengenai pembuatan sebuah motor custom.Sementara hiburan di panggung utama, kali ini akan sedikit berbeda. Kali ini Gugun Blues Shelter dan Bondan Prakoso akan unjuk gigi di hadapan para pengunjung.(UDA)